Lucciana : Belle affiche pour le 9ème gala du KBC Lucciana ce samedi 25 janvier

A l’affiche de cette édition 2020, neuf combats dont trois en professionnels. Des combats auxquels prendront part de nombreux licenciés de clubs corses mais aussi venant de Paris, Marseille et d'Italie. Début du gala à 20h30 au Cosec Mathieu-Nucci à Lucciana. En ouverture démonstration de danse avec le club Provi danse de Lucciana (buvette/restauration sur place)Mathieu Mula (Corsica Muay thai Ajaccio) vs Brahim Ballouk (AAKB Arles)Soufiane El Moussaoui (TBK Fiumorbu) vs Luca Mazza (Italie)Stéphane Genta (Ajacciu KB) vs Hugo Boigeol (KTP Scola)Alex Vasta (KBC Lucciana) vs Elios Harni (Florence)Daniel Ghercioili (Rome) vs Victor Bas (Paris)Michele Pennachietti (Italie) vs Christian Lelièvre (Paris)Billel Gazaout (ASKB Marseille) vs Rachid Metloutti (Paris).