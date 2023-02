Lucciana : 80 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires en Haute-Corse

La première des deux cérémonies annuelles d’incorporation des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) de Haute-Corse s’est tenue ce mardi 31 janvier au centre de secours de Lucciana. Devant une assemblée de plusieurs dizaines de proches, 80 nouvelles unités ont ainsi été intégrées aux forces vives, pour une durée renouvelable de cinq ans. À l’issue de l’incorporation pré-estivale, prévue en mai, ce chiffre s'établira à 121 SPV, pour l'ensemble de l'année 2023.



Ces « volontaires », comme leur nom l’indique, n’exerceront pas l’activité de sapeur-pompier à titre professionnel, mais ont tout de même vocation à participer « à l'ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat », comme l’explique un communiqué officiel. D'ailleurs, les SPV sont absolument indispensables, puisqu’ils représentent 80 % des effectifs des sapeurs-pompiers de Haute-Corse.



Mardi, c’est donc avec une grande fierté que les nouveaux-venus ont signé leur contrat d’engagement et reçu, des mains du préfet de Haute-Corse, du président de l’exécutif, et de plusieurs autres officiels, leur casque ainsi que leur écusson. Un moment fort, conclu dans la joie et la bonne humeur par un buffet convivial.