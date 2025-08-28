Louis Poggi (Président du GFC Ajaccio) : « Ne pas oublier d’où l’on vient »

- Est-ce que ce retour dans le giron national s’accompagne de difficultés particulières ?

- Nous sommes une équipe de dirigeants nouvelle et nous n’avons jamais connu le club à ce niveau-là avec toutes les difficultés administratives que cela comporte. C’est une toute nouvelle expérience en tant que président avec tous les jeunes dirigeants qui m’accompagnent. On en apprend tous les jours ; les règlements changent tous les jours donc on essaye de s’adapter au mieux et on grandit en même temps que club. On a été lancés dans le grand bain à ce poste-là et forcément ce n’est pas évident mais je pense qu’on s’en sort pas mal (rires). On se serre les coudes ensemble en tout cas .



- Comment garder la tête froide et ne pas s’enflammer après une première victoire pour ce retour en N3 ?

- Si on repense à ce qu’il s’est passé il y a deux ans, cela suffit à faire redescendre sur terre tout le monde. Le club a connu beaucoup de malchance. Mais aujourd’hui, il ne faut pas s’enflammer. Il faut se servir de ces expériences passées. En tant que Président, ce sera aussi mon rôle de rappeler tout ce que le club a connu pour avancer mais sereinement ».



- Quels sont les objectifs que vous avez fixé à votre coach pour cette saison ?

- L’idée c’est de faire la meilleure saison possible en obtenant le maintien le plus rapidement possible. Quand on obtient un maintien facile, cela permet ensuite de voir ce que nous pouvons véritablement espérer dans ce championnat. Cela n’empêche pas d’avoir de l’ambition mais tout cela est freiné par les traumatismes que nous avons pu vivre ces dernières années. L’objectif à court terme c’est de stabiliser le club à ce niveau-là. Mais, il n’y a pas que l’équipe première, c’est aussi notre objectif chez les U19 et les U17 nationaux. Plus généralement, on a aussi un œil sur toutes nos équipes engagées en championnat régional et notre école de football. Je l’ai déjà dit, ils sont l’avenir du Gazélec.



- Ce retour dans le giron national à Mezzavia samedi aura forcément une saveur particulière…

- C’est un grand soulagement pour les supporters d’être de retour à ce niveau-là. Après, on ne va se mentir, c’est un minimum pour un club comme le GFCA. On ressent déjà beaucoup d’engouement avec une campagne d’abonnements très intéressante (près de 700 abonnés). C’est la première fois que je serais en N3 côté dirigeant, c’est aussi quelque chose de nouveau pour moi. On a hâte, mais on appréhende aussi, car c’est une organisation différente et conséquente en N3. Mais, on sera prêt le jour J ! Après, je sais que les joueurs vont se donner à fond et que les supporters seront nombreux pour nous soutenir et nous porter vers la victoire, on l’espère tous ».