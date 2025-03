Loto du patrimoine 2025 : 18 sites sélectionnés, dont la citadelle de Saint-Florent

Depuis son lancement, le Loto du patrimoine a permis de financer plus de 980 projets, dont 140 sites emblématiques à l’échelle régionale. Cette année encore, la dotation issue des jeux de la FDJ, qui seront mis en vente en septembre, viendra en aide aux édifices en péril. La liste des lauréats a été établie par un comité présidé par Stéphane Bern, en concertation avec la Fondation du patrimoine et le ministère de la Culture.



Parmi les sites sélectionnés en 2025 figurent notamment le phare du Petit Minou à Plouzané (Finistère), le théâtre Tivoli à Clisson (Loire-Atlantique), la ferme Nord de Zuydcoote (Nord), l’ancienne prison de Petit-Canal en Guadeloupe et la citadelle de Saint-Florent.



Un monument en péril

Érigée en 1440 par les Génois, puis reconstruite au XVIe siècle, la citadelle de Saint-Florent fait partie des monuments les plus emblématiques de Haute-Corse. Son histoire est marquée par plusieurs événements majeurs, dont le départ en exil de Pascal Paoli en 1795 et la destruction partielle de l’édifice lors de l’explosion d’un dépôt de munitions en 1943.



Aujourd’hui, le site est gravement fragilisé, avec des murs fissurés et des structures en danger. La poudrière du XVIIIe siècle et le four nécessitent une intervention d’urgence pour éviter une détérioration irréversible. Classée Monument Historique depuis 1994, la citadelle a déjà fait l’objet d’un appel aux dons, mais la somme nécessaire – près de 2 millions d’euros – reste conséquente. L’apport du Loto du patrimoine représente donc un soutien essentiel à sa restauration.