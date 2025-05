Loreto-di-Casinca accueille la 4e édition du festival itinérant de la Castagniccia-Casinca

Du 16 au 18 mai 2025, Loreto-di-Casinca devient le nouveau point d’ancrage du festival culturel itinérant porté par la Communauté de communes Castagniccia-Casinca. Initiée en 2022 à Orezza, poursuivie l’année suivante à La Porta et dans les villages de l’Ampugnani, puis en 2024 dans le Casacconi autour de Campile, cette manifestation a pour particularité de circuler chaque année à travers les anciens terroirs ruraux de la région. Pour cette quatrième édition, Loreto accueillera le cœur du festival, en lien avec les communes voisines où seront proposées des animations plus légères : visites guidées, expositions, randonnées culturelles ou déambulations contées. « A cette mobilité annuelle à travers les terroirs issus du découpage rural médiéval répond une itinérance dans l’itinérance » explique Stéphane Orsini, chef du service Patrimoine à la Communauté de communes de la Castagniccia – Casinca. « La commune qui accueille le gros de la manifestation est associée aux communes environnantes sur lesquelles sont déclinées des animations plus légères comme des visites guidées de sites ou de monuments, des expositions, des déambulations musicales et contées dans les rues des villages et hameaux, des randonnées familiales valorisant les richesses naturelles et culturelles locales ».



Tous les services de la Communauté de communes sont impliqués dans cette manifestation la dotant d’une programmation éclectique, accessible à tous. « Les thèmes majeurs qui animent ce festival durant 3 jours sont le patrimoine et la littérature mais l’événement est ouvert, en fonction de la composition éclectique de son programme annuel, à toutes les activités et disciplines artistiques » souligne Stephanie Orsini. Des animations accessibles à tous et largement tournées vers l’extérieur puisque l’objectif du festival est aussi économique. «L’une des finalités de l’opération est de constituer une vitrine du territoire, de ses atouts, de ses spécificités, de ses traditions mais également de ses productions et de ses savoir-faire afin de contribuer à l’attractivité de ses différentes composantes géographiques » ajoute-t-elle.



L’an passé, le Festival s’était ouvert aux scolaires. L’expérience ayant été plus que concluante, l’idée a été reconduite. « Le 16 mai une douzaine d’ateliers seront dédiés aux élèves du territoire. Avec le démarrage du programme européen « Castour », auquel participe notre communauté de communes, les thèmes s’articuleront autour du patrimoine matériel et immatériel lié à la castanéiculture. Ces ateliers créatifs, graphiques, d’initiation au chant et à la musique, voire culinaires seront encadrés par différents partenaires spécialisés. Certaines de ces activités se poursuivront d’ailleurs le samedi et le dimanche afin de les offrir aux enfants et adolescents accompagnés de leurs parents ainsi qu’aux jeunes adultes qui fréquenteront la manifestation ».



Sur place, à Loreto, les 17 et 18 mai, une trentaine d’exposants locaux : artisans, producteurs, artistes…mais aussi, en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels, techniques, culturels et associatifs, des tables rondes autour de 4 thèmes : « Penser notre relation au territoire », « Castour : un programme européen valorisant la culture de la châtaigne », « In giru à l’opera è a vita di Ghjuventeramu Rocchi », « La Casinca : grenier à blé de Rome ? ».

En lien avec ses tables rondes, un espace d’exposition, de promotion et de vente sera consacré aux livres avec la présence, durant la totalité du festival, de la librairie « A Fronda » avec séances de dédicaces.



A fond le patrimoine

Comme mentionné en début d’article, cette manifestation est tournée vers le patrimoine. Aussi la manifestation sera-t-elle ponctuée de conférences diverses et variées : Généalogie des familles locales, sur les alliés casinchesi et les adversaires de Paoli, u Babbu di a Patria, ou encore au sujet du reliquaire en argent de Notre-Dame-de-Lorette. « Plusieurs moments seront réservés à la découverte des éléments remarquables de Loreto et des villages voisins, notamment grâce à une animation intitulée à ci cuntanu e case » précise St. Orsini. « Lors d’une rando-culture, dimanche 18, les services de la communauté de communes, aidés par les associations locales, emmèneront les participants à la découverte des paysages tyrrhéniens. Au-delà de l’examen de l’architecture traditionnelle de Loreto, le plus haut placé des villages de Casinca, ou de la vie de quelques-uns de ses personnages illustres, cette balade fera aussi la part belle à la botanique et à la biodiversité ». Quant aux soirées, elles seront bien animées avec des spectacles gratuits sous chapiteau. Ces soirées seront dédiées à la chanson corse avec Maì Pesce, les groupes « L’Alba », « Moon Acoustic », « I Frutti » et « L’Altru Cantu ». Le chant et la musique seront aussi présents en milieu de journée avec un concert de polyphonies du groupe « L’Altare » le dimanche en l’église paroissiale de Loreto. Littérature, musique et aussi théâtre. « Cette édition 2025 marque en effet le retour du théâtre en langue corse avec une représentation de la pièce « Arcanghjula » par la compagnie Tutt’in scena » souligne encore Stéphane Orsini.