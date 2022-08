Livres : en balade dans le centre et l’est de la Corse avec Alain Gauthier

« Sentiers de Corse » est une collection de guides thématiques. Ils sont conçus par les Editions Albiana (Ajaccio) dans le but d’aider randonneurs aguerris ou novices à découvrir toutes les beautés de l’île. Des beautés dans écrin fragile, à connaître et à préserver. Les différents ouvrages, déjà une bonne quinzaine, contiennent cartes détaillées, descriptifs précis, parcours selon le niveau et la répartition géographique, recommandations utiles, encadrés nature, histoire et culture…





Après l’ouest et le sud de la Corse, Alain Gauthier nous emmène cette fois dans le centre et l’est : Castagniccia, Plaine orientale, Corti, Restonica, Tavignanu et les principaux sommets de « la Grande Dorsale » : 44 belles idées de balades pour tous les niveaux.

Alain Gauthier, c’est l’homme des chemins et des sommets. Enseignant en SVT, Sciences et Vie de la Terre au lycée Fesch d’Ajaccio de 1971 à 2003, géologue, biologiste, ancien président du comité scientifique du Parc naturel régional de Corse, il sillonne les chemins de l’île depuis une trentaine d’années. C’est peu dire qu’il les connaît mieux que quiconque. Il est d’ailleurs déjà l’auteur de très nombreux guides de randonnées.





Sa passion pour la géologie l’a fait poursuivre des recherches sur les ressources minières de l’île et sur l’utilisation par les habitants des ressources de leur sous-sol. A ce titre son «Des roches, des paysages et des hommes » renferme une somme remarquable de renseignements sur la géologie de la Corse. Son ouvrage « Mines et mineurs de Corse » (2011) décrit l'aventure, jamais explorée jusqu’à ce jour, des gisements miniers et de leur exploitation pas toujours réussie, documents inédits à l’appui, dans ses dimensions techniques et humaines. Un ouvrage hommage aux hommes qui crurent possible un développement de l’île endogène, à partir de ses ressources propres.

Alain Gauthier est aussi auteur de « Corse, l’Elysée du géologue » (2015), « Histoire naturelle de la Corse » (2017), « Corsica, la montagne dans la mer (2018) » … Avec l’ I Giranduloni, il a publié « Corse des sommets », un véritable best-seller





Le plus de son nouveau livre qui vient de sortir : Un QRCode, affiché sur chaque balade et qui renvoie vers une carte téléchargeable au format .pdf.