Livraisons de marchandises à Bastia : nouvelles dispositions à partir du 1er Juillet

Place Vincetti, Place Sainte-Marie, Cours Favale, Rue de la Marine, Quai du 1er Bataillon de Choc, Quai des Martyrs de la Libération, Rue Sébastien de Casalta et Boulevard de Gaulle.Ce sont les artères de la ville qui seront plus particulièrement concernées par les nouvelles mesures dans un premier temps.

Dans ces rues, les livraisons devront s'effectuer du lundi au samedi matin entre 22 heures et 7h30 pour l'ensemble des véhicules.



En sus, de 9h30 à 11 heures et de 14 à 16 heures les mêmes jours, seront autorisés dans ces zones les livraisons par véhicules utilitaires ou porteurs de petit tonnage (-3,5 tonnes et 2,5 mètres de haut).







Cette mesure a pour but de fluidifier le trafic dans les rues de Bastia et d'éviter que le centre-ville se transforme en goulot d'étranglement à l'heure de pointe chaque matin, ce qui est souvent le cas actuellement. Le choix de ces zones et de ces conditions s'est fait en concertation avec les acteurs lors du cycle de réunions en début d’année.







Cette technique est déjà utilisée dans des villes de petites tailles telles que Porto-Vecchio ou Calvi ou encore dans de plus grandes agglomérations à l’image de Bordeaux.







Connaissant les contraintes des entreprises de livraison tout comme celles des commerçants concernés, la veille au respect de l'arrêté ne se fera pas de manière brutale au 1er Juillet



Le mois de juillet permettra aux acteurs concernés de se familiariser avec ces nouvelles mesures et de prendre les dispositions nécessaires pour s'y adapter.



Le service du domaine public, le manager de centre-ville ainsi que la police municipale accompagneront transporteurs et commerçants durant ces premières semaines afin que la transition se passe au mieux.

Les nouvelles mesures devront être strictement respectées à partir du 1er août.