Livia : l’Alta Rocca hà a so "Casa midicali"

Située à l’entrée du village, près du Musée, elle a vocation à accueillir divers services de santé essentiels. « Nous avons toujours fait le maximum pour préserver un service médical sur notre territoire, cela grâce aux différents médecins qui ont fait le choix de créer et d’assurer un service de santé. Et à ceux qui comme Mr le député Paul-André qui alors médecin n’avait pas hésité à venir assurer des permanences dans l’ancien cabinet médical, certain de l’importance de conserver un service de santé en Alta-Rocca. C’est pourquoi quand le projet est nait, nous l’avons soutenu et encouragé. La maison médicale telle qu’elle est, a été pensée avec les médecins, les professionnels qui en auront l’usage » explique Napoléon de Peretti della Rocca, maire de Levie à face aux différents habitants et professionnels venus pour l’occasion.



Une maison médicale rempart à la désertification des villages de montagne



La maison médicale répond à de véritable besoins mais elle s’inscrit également dans un programme plus vaste d’accès aux soins et de mobilité en Alta-Rocca. Avec pour objectif affirmé la préservation des infrastructures vitales à la vie des villages.



La maison médicale de Levie veut réunir de nombreux socio-professionnels de santé et répondre aux différentes problématiques de la population. « Nous espérons aussi pouvoir amener des services de santé innovants et évidement toujours le plus en adéquation avec les besoins de nos concitoyens » poursuit Napoléon de Peretti della Rocca . Ainsi sages-femmes, infirmières, médecins mais aussi diététiciens accompagneront au quotidien les habitants et permettrons de bien vivre en Alta-Rocca.



Une réalisation qui veut permettre de vivre mieux, de vivre véritablement dans ces villages kilométriquement éloignés des grands centres urbains et plus généralement des services publiques.