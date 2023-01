Littérature : « Bastia an zéro vingt » de Noël Casale

Théâtre contemporain est une collection lancée en 2021 par les Editions Eoliennes dans le but de promouvoir la création dramaturgique née en Corse. Plusieurs auteurs ont déjà été publiés sous 5 livres : Charlotte de Casanova, Joséphine Chaffin, Misandra Fondacci, Maud Galet Lalande, Laure Salama et Rémy Tenneroni. La principale particularité de cette collection réside dans le fait qu'une très grande partie des textes ont été écrits en résidence d'écriture en Corse : A l'Aria à Olmi-Capella et au festival Mostra Teatrale à Pieve.Dernier auteur en date publié : Noël Casale avec « Bastia an zéro vingt »« Bastia, soir du 14 avril 2020. Intérieur nuit. Une femme, un homme, puis une jeune femme. Confinés. La femme aurait dû être à Rome. Très vieille promesse d’y retrouver quelqu’un. Mais le monde est à terre depuis un mois et la mer est un mur. On parle toute la nuit comme on remonte un fleuve. Plus grand-chose où s’appuyer au point du jour, sinon au vent qui se lève pour nous réveiller, peut-être, d’un sommeil qui nous a prévus longuement ».