Lisula : une balade à roulette dans les rues de la ville

Après la crise sanitaire qu'a traversé le monde, Emma Lab' revient sur le devant de la scène de l’animation culturelle et artistique du territoire, en soutenant notamment la création artistique, par le développement de projets artistiques en Corse en collaboration avec des artistes internationaux.



L'association fait également la promotion de la mobilité internationale des jeunes et des relations franco-allemandes. Emma lab étant le nouveau PIO de Corse (Point Info de l’Office Francro allemand pour la Jeunesse).





Un agenda à venir bien chargé

Dimanche 3 avril 15 h 30 au centre culturel UnaVolta de Bastia, la BD allemande s'invite en Corse avec l’auteur de BD berlinois Sebastian Lörscher.

Auteur de plusieurs reportages dessinés et inspirés de ses voyages, il présentera l’exposition "Voyages" à l’occasion du festival.



Il sera ensuite à Lisula pour une exposition accueillie à la Casa Salvini en partenariat avec l’association Arte Libri. Inauguration en présence de l’auteur lundi 4 avril à 18h.



Samedi 16 avril, le lieu étant encore à définir, seront célébrés les Langues vivantes et les arts vivants. "La Balagne est riche de sa diversité, elle dispose d’un tissu culturel et artistique important, composé de natifs de l’île, mais aussi de nombreux artistes originaires des 4 coins du monde qui sont venus s’y installer au fil des années" précise Elsa.



Emma Lab’ mobilise ainsi plusieurs de ces artistes: corsophone, anglophone,germanophone, mais aussi le mandarin. La journée sera composée de plusieurs ateliers chacun animé dans la langue native de l’intervenant. Vendredi 22 et samedi 23 avril, au parc de Saleccia, Emma Lab’ in festa, la suite… "Emma Lab’ fait son festival! Concerts, installations, lectures, contes, expositions, ateliers, projections…" ajoute Elsa. Avec Tintenne, Chili Con Clave, Vierge noir.e, Céline Vincent, Föz Machine, Ambre Rosedorne, Alma Perin, Audrey Luzuro, Sauvage et gourmande, les associations Vague à l’Art & Quartz Programmation en cours! Les ateliers cirque à Muro. " Emma Lab’, association de jeunesse et d’éducation populaire, développe depuis plusieurs années des projets ponctuels dans le domaine des arts du cirque", continue-t-elle.



Depuis octobre, l'association propose des ateliers hebdomadaires pour les enfants en Balagne! Groupe "petits pandas" (2 ans et demi à 5 ans) et groupe "pop-corn (de 6 à 10 ans). Il est encore possible de s'inscrire! N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les modalités. Les ateliers sont encadrés par une artiste diplômée Audrey Luzuro, elle est assistée par Camille Rabourdin, animatrice BAFA passionnée par le cirque et les arts. ( Tarifs et horaires: Petits pandas (2 ans et demi - 5 ans) 70 €/carte de 10 ateliers, le samedi de 10 à 11h, Pop corn (6-10ans) 90€/carte de 10 ateliers, le samedi de 11h à 12h30. Moitié prix pour les enfants de Muro Renseignements: contact@emmalab.fr / 07 83 51 56 52