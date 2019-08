Lisula pleure Marino Santini

En apprenant hier la mort brutale de Marino Santini, c'est tout l'Ile-Rousse mais aussi bien au-delà qui était anéanti.

Marino Santini a été transporté d'urgence en pleine nuit au Centre Hospitalier Calvi-Balagne, mais il était, hélas, déjà trop tard. Marino était emporté par une embolie pulmonaire. Il n'avait que 57 ans.

C'est dans la vieille ville, rue de nuit précisément, que Marino a grandi au milieu des siens. C'est là qu'il a partagé avec bon nombre d'île-roussiens de sa génération toute son enfance, son adolescence et bien plus encore. Rien ne laissait présager qu'il partirait si tôt rejoindre le monde des anges où il est attendu par les siens?





Nul à l'Ile-Rousse ne peut oublier que Marino a été un bon football à la technique largement au-dessus de la moyenne et qu'il a porté haut et fort les couleurs de sa ville, sous les couleurs du FAIR, cher à son ami Fortuné Lebras, lui aussi parti trop.

Sur un terrain, comme dans la vie, avec son style de jeune premier, charmeur, il était d'une grande élégance et aussi le préféré de ces dames.

Là haut, dans le monde des étoiles, ils auront plein de beaux souvenirs à se remémorer.

Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, avec les bon nombre de talentueux footballeurs, ils nous ont fait rêver.





Que dire de plus sur Marino si ce n'est n'est que c'était un garçon adorable, toujours souriant et ayant un sens profond des vraies vraies valeurs qui lui ont été inculquées par sa famille.

Le 13 août prochain, il devait fêter ses 57 ans.

Le destin a décidé que ce serait sans nous.

Difficile ici de remonter tout le parcours de sa vie mais chacun se souviendra qu'il a travaillé au Café des Platanes aux côtés des regrettés Cyprien et "Mimi" Luciani ou encore qu'il a tenté la grande aventure à Paris dans une célèbre Maison Alsacienne où les corses étaient les bienvenus mais aussi prioritaires pour avoir une table.

La levée du corps aura lieu ce vendredi 9 août à 17 heures au reposoir du Centre Hospitalier Calvi-Balagne.

Les obsèques suivront à 18 heures en l'église de l'Immaculée Conception à l'Ile-Rousse.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à ses soeursToussainte, Rosa, Marie-France et Yvette, à son frère Jean-Paul, à ses neveux et nièces et à l'ensemble de sa famille ainsi qu'a ses proches ses sincères condoléances.

Riposa in pace.