Lisula : les projets de la ville pour 2022

En partenariat avec la DDTM, la CCI et la CdC, en 2021 des travaux de sécurisation du port de plaisance ont été réalisés. En effet, les techniques d’amarrages ont été réorganisées et redimensionnées, les réseaux électriques et d’eau potable ont été rénovés et des bornes mixtes d’alimentation en eau et électricité ont été installées.

"Des bouées de sauvetage ainsi que 8 échelles ont été mises en place et l’intégralité des chaines d’ancrage qui étaient usées et qui représentaient un danger ont été changées".

Pour les mois à venir, le projet global d’amélioration et de sécurisation du Port Isula Grande sera réalisé, notamment en termes de capacité d’accueil, d’hygiène et de qualité des équipements.

"Au-delà du port de plaisance, c’est toute la zone portuaire qui évolue, avec des travaux qui seront engagés côté port de commerce par la CCI, et bien sûr, comme évoqué précédemment, avec le grand projet des îles en partenariat avec le Conservatoire du Littoral.