Lisula : la nouvelle caserne des pompiers sur la bonne voie

Le nouveau Centre de Secours et d'Incendie de l'Ile-Rousse se dresse majestueusement en lieu et place de l'ancienne caserne qui datait de plus de 20 ans.

Ce chantier a entraîné de fait une nouvelle configuration de la route , avec un aménagement spécifique entre le cimetière et le lycée de Balagne, notamment en matière de sécurité avec des aménagements de trottoirs et autres.

Les entreprises s'activent à une mise en sécurité des lieux avec la réalisation de trottoirs et un plan de circulation adapté.





Revenons sur la future caserne pour rappeler que c'est le 27 juillet 2017, que le conseil municipal à l'unanimité a adopté une délibération portant sur la rénovation et l'extension du Centre de Secours et d'Incendie de l'Ile-Rousse et la modification du plan de financement de celle-ci.

Une décision d'autant plus forte que rien n'obligeait la Municipalité de s'investir. Pour tous, c'était un engagement politique fort tant pou la population que pour les pompiers qui vont voir dans cette réalisation une très nette amélioration de leurs conditions de travail.





Depuis sa mise en œuvre, le comité technique du SIS 2B a fait part de son souhait de procéder à des modifications de ce projet, afin de coller du mieux possible aux besoins des sapeurs-pompiers et à la réglementation.

Le financement est assuré par le SIS de Haute-Corse, l'État (dans le cadre su DETR) , la Commune de l'ILe-Rousse et le SIS de Haute-Corse.

Le maître d'ouvrage est la commune de l'Ile-Rousse et le maître d'œuvre l'Atelier Archi Med de Bastia.