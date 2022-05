Lisula, future "Petite Cité de Caractère" ?

Crée en Bretagne en 1997 l'association Petites Cités de Caractère comptabilise aujourd'hui 216 communes dans toute la France réunies autour du label du même nom crée au milieu des années 70 pour valoriser des communes atypiques, à la fois rurales par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par leur histoire et leur patrimoine.



Le projet des Petites Cités de Caractère, pour lequel la ville de Lisula s'est porté candidate, est de fédérer les différents acteurs autour d'un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des territoires.



Au cours de la rencontre qui a eu lieu ce lundi entre la présidente de l'association, Françoise Gatel, le directeur du Label, Laurent Mazurier, et les élus de Lisula, afin d'officialiser la candidature de la cité paloise, le maire Angéle Bastien, a expliqué que l'obtention de ce label permettrait à la ville d'avoir de developper un tourisme patrimonial. "En tant que présidente de l'Agence du Tourisme de la Corse, cela me tenait à cœur de faire cette démarche pour montrer qu'il est possible de créer un tourisme patrimonial et pas simplement balnéaire. Lisula a de nombreux atouts à faire valoir au-delà de la plage".



Pour Françoise Gatel, les projets de la ville de Lisula sont "en phase avec la philosophie du label. "l y a un réel potentiel à Lisula. À l'automne la commission d'homologation des élus des autres régions se rendra à Lisula afin de valider l'homologation de la ville avant de la soumettre à l'assemblée générale."



Il faudra cependant attendre deux ans pour savoir si la cité paoline obtiendra ce label.