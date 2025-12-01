Lisula, capitale du vélo pour la 4ᵉ édition du Corsica Bike Festival

.

L’élu a souligné, aussi, la portée du festival au-delà du simple cadre sportif. « Au-delà de la compétition et de la fête, il s’agit d’une stratégie politique et touristique. Depuis que ce festival existe, il attire des passionnés de VTT toute l’année. C’est un travail de longue haleine pour positionner la Balagne comme un territoire de référence pour le vélo et le sport nature. Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir ici, en Balagne, la finale du Championnat de France d’enduro VTT. Après trois années de Coupe de France, cette montée en gamme récompense le travail de fond mené depuis quatre ans par les équipes, les bénévoles et les communes partenaires » .





Une édition bousculée mais réussie

Pluie ou vent rien ne semble pouvoir freiner l’élan du Corsica Bike Festival, dont le village et les épreuves ont une fois encore animé tout le territoire de Balagne, de la mer à la montagne. Organisé avec le soutien de la Ville de L’Île-Rousse, de la Communauté de communes, de la Collectivité de Corse et de l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC), l’événement s’est imposé en quatre ans comme une vitrine du sport outdoor et du tourisme durable.Entourée d’élus et de nombreux maires de Balagne, Angèle Bastiani, maire de Lisula et présidente de l’ATC, a ouvert la cérémonie d’inauguration depuis la place Paoli.« C’est toujours un grand plaisir de se retrouver ici pour le Corsica Bike Festival », a-t-elle lancé, saluant les équipes de la commune, de l’Office de tourisme intercommunal, les bénévoles et l’association du Balagne Bike Club. « L’Île-Rousse devient, grâce à vous tous, la capitale du vélo. Cet événement s’inscrit pleinement dans la stratégie de transition durable que nous portons à la Collectivité de Corse, valoriser les sports de pleine nature, encourager les mobilités douces et promouvoir un tourisme à l’année».La présidente de l’ATC a rappelé les outils mis en place pour soutenir cette dynamique, citant notamment la GT20, la grande traversée de la Corse à vélo, et les aides apportées aux communes pour développer des infrastructures cyclables.« Ce type d’événement contribue directement à la reconnaissance internationale de la Corse comme destination labellisée. C’est le fruit du travail des élus, mais surtout des hommes et des femmes qui, tout au long de l’année, portent ces projets avec passion. Et ce est ce genre d’événements qui font que la Corse a obtenu la place d’or de la Green Destination », a-t-elle ajouté, remerciant « les équipes de l’Office de tourisme, dirigées par Jean-Michel De Marco, les bénévoles, et tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour que la fête soit belle ».Prenant la parole à son tour, Attilius Ceccaldi, maire de Lama et président de l’Office de tourisme de L’Île-Rousse-Balagne, et présidents des Offices de Tourisme de la Corse a salué « l’exemplarité et la capacité d’adaptation » des équipes face à des conditions météorologiques difficiles.« Cette année encore, les éléments ne sont pas avec nous. Mais malgré le vent, l’équipe de l’Office et son directeur ont fait preuve d’une réactivité remarquable. Merci à eux, au Balagne Bike Club, à la Communauté de communes et à toutes les mairies concernées », a-t-il déclaréDe son côté, Jean-Michel De Marco, directeur de l’Office de tourisme, a détaillé les défis logistiques auxquels l’organisation a dû faire face. Si la 4ᵉ édition du Corsica Bike Festival restera comme l’une des plus ventées, elle marquera aussi les esprits pour la capacité d’adaptation hors norme de ses organisateurs. À la tête de la coordination, Jean-Michel De Marco, directeur de l’Office de Tourisme de L’Île-Rousse-Balagne, a livré les coulisses d’une édition mouvementée.« La tempête Benjamin nous a embêtés. Jeudi, la journée normalement consacrée au montage du village et à la préparation des stands, a été totalement bouleversée. Nous avons dû revoir notre planning en urgence, décaler les installations et tout reconfigurer pour être prêts à tempsLes intempéries n’ont pas seulement affecté la logistique, elles ont aussi bousculé le calendrier sportif du Championnat de France d’enduro VTT.« Deux bateaux, celui de Toulon et celui de Marseille, ont été retardés de 24 heures », explique-t-il. « Des pilotes sont restés bloqués sur la traversée, ce qui nous a obligés à recomposer tout le programme des épreuves. Mais on a su réagir rapidement et proposer un format alternatif pour le dimanche, qui a permis aux coureurs de disputer 80 à 90 % des spéciales initialement prévues sur deux jours».Cette réactivité, Jean-Michel De Marco la doit à une équipe soudée.« Je tiens à remercier mon équipe de l’Office, que je ne ménage pas, et qui s’adapte toujours avec moi. Merci aussi aux bénévoles et au Balagna Bike Club, sans qui rien ne serait possible. C’est un travail de l’ombre, mais un travail d’une efficacité et d’un dévouement incroyables».Malgré les vents violents, le village exposant a tenu bon et su conserver une belle attractivité« Un grand merci aux exposants, fidèles depuis la première édition, qui continuent à jouer le jeu d’année en année, même quand la météo nous met à l’épreuve. Certains sont là depuis quatre ans, ils connaissent les aléas, mais ils restent, ils s’accrochent et font vivre ce rendez-vous avec bonne humeur et professionnalisme».Et, au-delà des difficultés, c’est l’esprit collectif du festival que le directeur retient. « Ce qui compte, c’est que le public soit au rendez-vous dès que les conditions s’améliorent. On voit des familles, des passionnés, des curieux. Et c’est pour eux qu’on se bat chaque année. Le Corsica Bike Festival, c’est un projet de territoire, pas juste un événement sportif. C’est l’image d’une Balagne accueillante, active, capable de rebondir et d’avancer ensemble».En quatre éditions, le Corsica Bike Festival s’est imposé comme un événement fédérateur, mêlant compétition de haut niveau, sensibilisation aux mobilités douces et mise en valeur des paysages de Balagne. Les retombées économiques sont réelles pour les hébergements, restaurateurs et artisans locaux, tout comme l’impact en matière d’image pour la destination.





