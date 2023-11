Lisula : Une médaille d’or pour Anastasia Giraud au concours international de danse de Barcelone

Du 3 au 5 novembre, Barcelone a accueilli le prestigieux Concours International de Danse, réunissant les lauréats des concours nationaux de chaque pays partenaire de la Confédération Nationale de Danse (CND). Parmi les participants distingués, Anastasia Giraud, talentueuse élève de l'école de danse Variation de Lisula, a rayonné en remportant une médaille d'or dans la catégorie classique supérieur 2. Avant cette victoire, Anastasia s'était déjà distinguée au championnat régional corse en avril et au concours national à Angers en mai. Ces succès l'ont propulsée sur la scène internationale, où elle a brillé.

Angelique Rinck, sa professeure chez Variation, était ravie des résultats. "Anastasia a reçu une médaille d'or au concours Européen dans la catégorie classique supérieur 2. Elle a su te tenir jusqu'à ce rang et à remporter un premier prix grâce à son travail et sa persévérance. J'étais tres émue de la voir danser avec autant de grâce et de précision. J'ai été très heureuse de la suivre dans cette belle aventure qui anime notre passion commune" ," se félicite l'enseignante.

La catégorie classique supérieur 2, où Anastasia a excellé, représente le pinacle de la danse. "Elle a vraiment bien bossé. Je suis super contente. Elle danse chez Variation depuis ses 7 ans. C'est une grande satisfaction pour l'école et pour moi. J'ai partagé tout mon savoir avec elle, et elle a su tout restituer. C'est très gratifiant. C'est la première fois que l'école remporte une récompense de ce niveau. L'année dernière, elle avait déjà décroché un 3ème prix," a souligné Mme Rinck.



À 17 ans, en prépa littéraire à Paris, Anastasia voit la danse comme une passion authentique. "Ce concours permet de rencontrer des gens, des professeurs. Ce n'est pas forcément pour la récompense, mais pour le plaisir. Ça permet aussi de travailler dans sa catégorie avec des chorégraphies imposées. C'est une façon de se frotter à un niveau qui correspond à notre tranche d'âge. On travaille sur certains pas, mais aussi sur la technique, l'interprétation et la musicalité," explique-t-elle.

Quant à son avenir dans la danse, Anastasia confie, "À la fac, c'est un peu plus difficile de tout gérer, mais si je n'en fais pas, je suis en manque. C'est plus une obligation par passion. Pas à un niveau pro, mais par plaisir. Je ne pense pas participer l'année prochaine. C'est une compétition que je fais depuis mes 9 ans, et cette médaille d'or est une belle façon de tirer sa révérence."