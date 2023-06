Balagne : de belles prestations pour l'école de danse Variation au Concours National 2023

L'école de danse Variation de Balagne a brillamment participé au concours national de danse qui s'est tenu du 17 au 20 mai 2023 au Parc national des Expositions d'Angers. Préalablement, la première étape de cette compétition, organisée par la Fédération Régionale Corse, s'était déroulée au complexe sportif Paul Natali à Borgo du 7 au 9 avril. "Grâce à cette première partie, nous avons pu sélectionner 20 danseuses de l'école de danse Variation pour le concours national", explique Angélique Rinck, professeur de danse. Les participantes de l'école de danse se sont ainsi distinguées devant un jury de renommée, qui a décerné un premier prix avec les félicitations à Anastasia Giraud Maupertuis qui a été sélectionnée pour le concours international qui se déroulera à Barcelone à l'automne prochain."Toutes les candidates se sont ensuite produites sur scène et ont obtenu des deuxièmes prix. "L'école de danse a également remporté un premier prix pour le groupe 'Momies'", ajoute Angélique Rinck.Ces magnifiques récompenses font la fierté des professeures Angélique Rinck à L'Île-Rousse et Camille Isoardi à Calvi, reflétant ainsi le haut niveau de l'école. "Avec le soutien indéfectible des parents et des bénévoles qui s'investissent pleinement à nos côtés, nous poursuivrons nos activités avec notre spectacle de danse qui se tiendra à la Casa L'isulana les 16 et 17 juin à 21h", précise l'enseignante. Un nouveau rendez-vous attendu avec impatience par les élèves.- premier prix avec les félicitations individuel classique supérieur 2 : Anastasia Giraud Maupertuis- premier prix groupe modern jazz catégorie 2 "Momies" avec Anastasia Giraud Maupertuis, Massiani Léa, Elise Orsini-Casaromani, Clara Ponzio, Louna Roux- deuxième prix groupe classique préparatoire "Lassées des corsets" avec Rafaella Guidoni, Emma Arakelova, Adriana Amadei, Léonie Bedut, Inès Roumier- deuxième prix groupe classique catégorie 1 "Royal Gala" avec Elise Ferrandi, Eve Jeunet, Zoé Ricard, Chiara Ricard, Pauline Sévéon, Lili-Rose Rieckhoff, Elisa Strazzabosco, Lyne Handler, Yuliya Strembou, Georgia Popescu.- deuxième prix individuel classique préparatoire Emma Arakelova- deuxième prix individuel classique moyen 1 Georgia Popescu