Lisula : La CCIRB se dote d’un siège moderne pour mieux servir le territoire

Pour les agents, le changement est visible et bienvenu. Lucie Poli, responsable du service urbanisme et instructrice du droit des sols, confie : « C’est un très bel espace. Beaucoup de clarté, tout se passe très bien, surtout en comparaison avec nos anciens locaux. Donc on s’y sent bien. Notre direction a pris en compte la situation dans laquelle nous étions. »



Chargé de la conception et du design intérieur, Charly Molinelli a présenté un projet pensé pour répondre à la fois aux normes d’un lieu public et aux attentes des usagers : « La difficulté majeure de ce projet, ce sont les contraintes liées à un lieu public : la sécurité, le confort, les accès. Ensuite, à nous de penser au mieux pour apporter un supplément d'âme. Le président a été précis : faire apparaître au mieux la particularité de la microrégion, par les éléments, les matériaux, l'ambiance générale. Nous avons travaillé avec beaucoup d’entreprises locales, ce sont des acteurs de la microrégion ou de la Corse entière. Bois locaux, artisans insulaires, finitions soignées : l’empreinte du territoire est bien présente dans chaque détail du bâtiment. « Une fois terminé, la satisfaction se trouve dans le regard des élus, des clients, des gens qui vont prendre possession des lieux. C'est avant tout pour eux que ce lieu a été pensé. Et si on voit des étoiles dans leurs yeux sur des éléments simples, pour nous, le job est rempli », conclut Charly Molinelli.