Lisula CinéMusica au Fogata : des films autour de la musique jusqu'au 25 octobre

" C’est la 5ème édition cette année. Une belle programmation qui propose 8 films en avant-première, des documentaires, de la fiction mais également des films d’anthologie " affirme Alain Remond-Suzzoni, délégué général du festival.Né de la rencontre entre Ceccè Acquaviva, propriétaire du cinéma le Fogata, Alain Remond-Suzzoni, ancien vice-président du Festival du Film de Lama et Claudine Cornillat directrice et programmatrice du cinéma Max Linder Panorama, le festival Lisula CinéMusica, offre à son public, une programmation toujours plus étonnante et des films toujours plus attendus chaque année. " C’est un festival qui a pour thème la musique au cinéma. Nous proposons donc des films qui tournent autour de la musique. Soit ils parlent d’un groupe, soit la bande son est très prenante. Soit la musique est le sujet du film" explique Alizée Pinelli, directrice artistique de l’évènement.Mais comment sont sélectionnés les films? "Avec sa salle à Paris, Claudine Cornillat, voit tous les films qui vont sortir, ce qui nous permet d’avoir nos avant-premières. On regarde également toutes les dernières sorties qui restent dans notre thématique, comme celui d’Ennio ou de Bowie. On prend tout de suite contact avec les distributeurs pour pouvoir les avoir. Nous avons également 3 documentaires assez importants qui ont eu énormément de succès, Moonagedaydream sur David Bowie, Ennio et Hallelujah de Léonard Cohen. Ce dernier est d’ailleurs très attendu. C’est vraiment la mise en avant de musiciens d’exception " continue Alain Remond-Suzzoni.Un orogramme complété par des films patrimoniaux, des œuvres mythiques de l’histoire du cinéma comme Il était une fois dans l’Ouest, ou Les Aristochats. " La salle du cinéma le Fogata a changé tout son système sonore et son écran. Pouvoir revoir des chefs-d’œuvre dans un cinéma, avec un son fantastique, c’est quelque chose qui vaut vraiment le coût ".Lisula Ciné Musica c’est aussi la rencontre entre le public et les professionnels du cinéma. "Nous avons plusieurs invités qui viendront présenter en personne leur film, notamment pour la soirée d’ouverture". Marie-Castille Mention-Shaar, pour Divertimento et Ange Leccia pour Christophe, ainsi que Frédéric Réau, réalisateur de Frenchkiss Goes to Oulu. "Ce qu’il faut savoir et c’est ce qui est génial c’est que Frédéric Réau est champion de France de Air Guitar, ce qui est une sorte de playback instrumental mimant les gestes d’un guitaristes sans instrument. Il nous fera une petite démo avant le film" précise Alizée Pinelli.En plus de la programmation des longs et courts métrages, cette année les organisateurs ont souhaité innover avec un ciné quizz. " Pascal Heuillard, va jouer au piano les musiques de film en direct et le public devra reconnaître les chansons, il y a des petites récompenses à la clé".Les Ciné quizz auront lieu, jeudi à 17 heures au Fogata, vendredi à 11 heures en ville, vendredi à 21 heures au cinéma.Il y aura encore des cours de chant animés par Oswaldo Giacometti et un Ciné concert, en partenariat avec la cinémathèque de Corse. "Il sera diffusé dans l’église de la Miséricorde (des moines). Les musiciens, du duo ØrsØ, viendront interpréter des musiques d’illustrations".La programmation de films en VR (réalité virtuelle) est également prévue. "C’est quelque chose que nous souhaitons pérenniser en dehors du festival. Nous avons un partenariat avec la mairie de Lisula. Il y a 5 films à voir " précise Alizée. Des séances, gratuites, sous inscription, qui se dérouleront au Spaziu.Dès mercredi, une belle programmation pour les plus petits est également attendue avec en ouverture, Yuku et la fleur de l’Himalaya et les Aristochats et entre deux, une pause goûter offerte. " En fonction des horaires de passage des films d’enfants, nous proposons un goûter ou un petit dej pour accompagner la séance " continue t’elle.Le dimanche matin, le ciné brioche est dédié aux enfants pour leur permettre de découvrir le cinéma, qu’ils découvrent un film sur grand écran. " À partir de 3 ans, ce sont de tous petits programmes. C’est pour leur montrer que le cinéma ce n’est pas les smartphones ou la tablette " continue Alain Remond-SuzzoniIl y aura également une compétition de courts métrages, toujours autour de la musique, avec un jury de 5 personnes qui sera présent pour visionner et remettre le prix du jury du festival.Lundi 24, après la séance de 21 heures de Kurt’s Story, place à la séance surprise. Le public viendra découvrir le film, au moment de l’extinction des feux." Lisula Ciné Musica est un événement qui prend de l’ampleur tous les ans. Le public est au rendez-vous à chaque fois. Pour nous aider, nous sommes soutenus par la collectivité, la mairie de Lisula, l’Office du Tourisme et les commerçants que nous remercions ", concluent Alizée Pinelli et Alain Remond-Suzzoni.