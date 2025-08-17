Lira Sacra Digitale, le site numérique dédié à la polyphonie sacrée corse

Le tout nouveau site Lira Sacra Digitale est un condensé de plusieurs œuvres musicales sacrées. Son concepteur, Anthony Olhagaray Marcelli, procède depuis des années au collectage de chants sacrés, dont les plus anciens enregistrements datent de 1948. Cette page numérique participe à la préservation du patrimoine immatériel insulaire et constitue un support riche qui permet de connaître et de rendre accessibles les chants traditionnels sacrés.

Lira Sacra est le nom d'un ancien recueil de cantiques qui était présent dans toutes les paroisses corses au milieu du siècle dernier. Ce livre, aujourd'hui quasiment disparu – il n’en reste que quelques exemplaires –, regroupait tous les chants sacrés utilisés lors des temps forts liturgiques. Probablement destiné essentiellement aux chantres, mais aussi aux paroissiens, ce recueil offre une grande variété de chants religieux qui ponctuent la vie des fidèles, de la naissance à la mort.



Anthony, passionné et confrère au sein de l’Arcicunfraterna di San Ghjisè, collecte depuis son jeune âge les écrits et fonds sonores chantés autrefois. Cet important travail de collectage, il le met à disposition à travers le site Lira Sacra Digitale. « Je suis tombé sur un exemplaire de Lira Sacra dans une église et ça a été le point de départ de la réflexion de mon projet », explique-t-il. Anthony souligne également l'orientation qu'il souhaite donner à son travail : « Lira Sacra est un axe de transmission notable pour qui veut connaître les chants qui composaient le fonds sacré. C'est un site perfectible, car chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et participer ainsi au collectage de polyphonies anciennes et plus récentes. Ce creuset rassemble une grande partie de chants et offices où l’on peut puiser différentes ressources mises au service de chacun : confrère ou pas, chantre ou paroissien, le site est un répertoire en construction*. »



Le chant religieux, la prière d'une communauté

Le chant et les cantiques jalonnent les écrits scripturaires. La plus ancienne mention de chant sacré se trouve dans la Genèse. Le chant religieux accompagne les offices et prend la forme d’une louange ; il peut aussi revêtir celle d’un message spirituel. Anthony précise : « Lorsque nous chantons lors d'une messe, il y a une dimension très profonde. Concernant les supports de chants du site, je me place dans une tradition ancienne sans pour autant négliger les créations récentes qui viennent alimenter notre capital culturel. Ces créations, constituées seulement en langue corse, sont mises en évidence sur le site, toujours dans la perspective de connaître et transmettre. »



Chants de messe, de Noël, louanges à Dieu et à la Vierge, chants spécifiques aux fêtes patronales, mais aussi chants funèbres : l’essentiel du répertoire sacré est réuni sur le site. Tous marquent les différentes étapes de la vie, de la naissance à la mort. Expression vivante de la foi, la polyphonie sacrée, élément constitutif de la religiosité populaire, est un ciment spirituel qui joue un rôle fondamental dans la vie des croyants. Marqueur d'appartenance à une communauté – plus encore en Corse –, le chant religieux célèbre la foi et incarne une tradition dynamique qui continue d'enrichir les générations futures.



Comme le souligne son concepteur, Lira Sacra Digitale se veut un site en devenir : « L'idée de ce nouveau site web est de collecter, au fur et à mesure, les contributions qui me seront transmises. Je ferai ainsi des additifs. Il ne s'agit pas d'un site figé, mais en évolution. Au gré de mes écoutes, j'ai voulu ajouter une petite touche personnelle à ce collectage. Je propose des chants, toujours religieux, qui sont chantés en Méditerranée, en Sardaigne ou en Grèce, pour la beauté de leurs mélodies. Bien sûr, cela amène un contraste avec la polyphonie corse, mais le point de contact entre ces différentes cultures est que tous ces chants se rejoignent dans la prière. »

