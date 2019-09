Linguizzetta : Core in Fronte mobilisé contre les Marines de Bravona

"Comme l'aurait voulu notre frère de lutte Massimu Susini nous maintenons cette action pour continuer son combat et préserver notre terre de tous les appétits voraces". Paul-Felix Benedetti, le leader de Core in Fronte, en rendant hommage au militant assassiné jeudi à Cargese, a voulu dire, ainsi, la détermination qui anime, sur ce plan, l'ensemble du mouvement.





La mobilisation de ce samedi matin à Linguizzetta sur le site des "Marines de Bravona", où 204 logements sont commercialisés par la franchise immobilière PEAK to PEAK a rassemblé de nombreuses personnes de Corse in Frronte, de Via Campagnola ainsi que d'autres représentants de la mouvance nationaliste



"On est sur un site remarquable, en bordure de la rivière Bravona où une zone humide a été comblée. Il faut sortir de cette logique de dépossession et proposer un autre développement pour la Corse que celui des résidences secondaires et la spéculation" a notamment souligné en substance, Baptiste Lucciardi, porte-parole de Corse in Fronte où l'on est déterminé à poursuivre la lutte sur ce plan.