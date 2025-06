Linguizzetta : 65 hectares détruits, le feu fixé mais toujours sous surveillance

Les flammes se sont déclarées vers 16 heures samedi, attisées par des conditions météorologiques défavorables, en plein épisode de vigilance orange canicule. Très vite, l’incendie a progressé, franchissant successivement les seuils de 7, 20, puis 25 hectares en début de nuit. Ce n’est que dans la journée de dimanche que l’on a pu dresser un bilan plus complet, faisant état d’environ 65 hectares parcourus par le feu.

Moyens au sol et dans les airs

Le SDIS de Haute-Corse a immédiatement engagé d'importants moyens pour contenir le sinistre. Près de 30 pompiers ont été mobilisés, appuyés par plusieurs rotations d’un Dash‑8, qui a effectué des largages de retardant et l'intervention de plusieurs "Canadair". Le feu a pu, ainsi, être fixé dimanche en fin de journée, signifiant qu’il ne progresse plus.

Cependant, de nombreuses fumerolles persistaient dans la zone, obligeant les secours à maintenir une surveillance active toute la nuit et dans les jours à venir, afin d’éviter tout risque de reprise.

L’incendie de Cavaccioli, l’un des premiers de cette ampleur de l’été en Corse, rappelle la vulnérabilité du maquis face à la sécheresse et à la chaleur. L’impact sur la biodiversité locale reste à évaluer, mais les autorités appellent d’ores et déjà à la prudence maximale dans les zones boisées.



Aucune habitation n’a été menacée, grâce à une intervention rapide et coordonnée des sauveteurs où l'on faisait de deux pompiers légèrement blessés. La commune de Linguizzetta restera cependant sous vigilance renforcée ces prochains jours.