Ligue 2 : le Sporting s’impose 2-0 à Laval et se relance dans la course au maintien

Laval 0 – 2 SC Bastia (Mi Temps 0 -0 )

Buts pour le SC Bastia: Sebas (62ème), Tomi (76ème)

Arbitre : Marc Bollengier

Avertissements:

Laval: Camara (71ème), Bianda (85ème), Calvreul (90+5)

SC Bastia: Sebas (10ème), Zaouai (48ème), Meynadier (90+5)





Laval

Samassa, Tavares (Tchokounté 75ème), Ouaneh, Bianda, Samb, Maddy (Clavreul 68ème), Mandouki (Vargas 68ème), Benard, Sanna, Dago (Sellouki 80ème), Maggiotti (Camara 68ème). Entraineur: Olivier Frapolli.





SC Bastia

Placide, Ariss, Guidi, Roncaglia, Bohnert, Janneh, Ducrocq, Sebas (Vincent 82ème), Aiki (Meynadier 70ème), Zaouai, Tomi (Lebas 90ème). Entraineur: Reginald Ray







Un match sous pression pour des Bastiais qui n’avaient pas le droit à l’erreur, avec en tête la crainte de voir se refermer la porte de la Ligue 2 pour la saison prochaine. La première attaque du match est en faveur de Laval, portée par l’ancien Bastiais Julien Maggiotti. Pas grand-chose à signaler durant la première demi-heure de jeu, malgré une certaine tension. Jérémy Sebas est averti (10e), tout comme Sam Sanna (43e). Des Bastiais plutôt prudents durant les trente premières minutes, privilégiant la possession de balle face à leur adversaire afin d’éviter une erreur de jeu qui pourrait leur être fatale. Le plan de jeu de Réginald Ray, qui tente de longs ballons pour trouver l’attaque bastiaise, a du mal à se mettre en place. Il faut attendre la 22e minute de la partie pour que l’attaquant bastiais Jérémy Sebas inquiète Mamadou Samassa, le portier lavallois. Pourtant, sur le terrain, les Bastiais ont la maîtrise durant toute la première mi-temps face à leur adversaire. Pour preuve, les longues courses de Zakaria Ariss et Félix Tomi à la demi-heure de jeu, qui malheureusement ne trouveront personne au centre, tout comme sur le corner de Tom Ducrocq (30e). La défense bastiaise n’a pas eu de mal non plus à contrer le réveil et la plus grande animation des Lavallois en fin de première mi-temps. L’arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires sur un bien triste score de 0 à 0, sans panache.



Au retour des vestiaires, Florian Bohnert, après une course, tente une frappe qui s’envole bien au-delà des cages lavalloises. Le milieu bastiais prend un avertissement (48e). Un début de seconde période qui démarre exactement comme s’est déroulée toute la première, à la différence près de voir des Bastiais presser davantage et évoluer dans les trente derniers mètres adverses.





Un jeu payant. Jérémy Sebas ouvrira le score, profitant d’un contre bastiais à la 62e minute sur une ouverture en profondeur d’Alexandre Zaouai (0-1) pour le Sporting. À la 64e, Félix Tomi, après avoir battu un gardien lavallois sorti en dehors de sa surface, manque de peu de creuser l’écart pour quelques centimètres. À la 70e minute, les deux entraîneurs procèdent à des changements tactiques. Si Laval fait le choix de l’attaque, Réginald Ray opte pour la défense afin de préserver le score en remplaçant Ayman Aiki par Tom Meynadier.





Six minutes plus tard, les attaquants bastiais doubleront la mise face à une équipe de Laval dépassée dans tous les aspects du jeu. Une première frappe d’Alexandre Zaouai, détournée par le portier lavallois sur le poteau, profite à Félix Tomi qui, en renard des surfaces, suit l’action et trouve cette fois-ci le fond des filets, offrant une avance confortable de deux buts aux Bastiais (0-2). Quelques minutes plus tard, Félix Tomi manquera l’occasion du trois à zéro dans un match sous tension qui à vu Reginald Ray pendre un jaune. Qu’importe, l’arbitre siffle la fin du match sur ce score de 2 à 0, suffisant pour permettre aux Bastiais de revenir dans la course au maintien.