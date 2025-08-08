Ligue 2 : le SC Bastia jouera à Boulogne le 16 septembre

La Ligue de football professionnel a annoncé ce vendredi 8 août la nouvelle date du déplacement du SC Bastia sur la pelouse de l’US Boulogne CO. Ce match de la première journée de Ligue 2 BKT se tiendra le mardi 16 septembre à 19h00 au stade de la Libération, et sera diffusé sur beIN SPORTS 1.



La semaine dernière, la rencontre avait été reportée par le Conseil d’administration de la LFP en raison de l’incertitude entourant l’AC Ajaccio, relégué en National par la DNCG le 15 juillet.



Le club ajaccien disposait d’un délai pour saisir le Comité national olympique et sportif français. Dans un communiqué publié mercredi 6 août, l’ACA a confirmé qu’il renonçait à toute action devant le CNOSF, actant ainsi sa relégation.



Ce retrait met fin à la procédure et a permis à la LFP de reprogrammer le déplacement du SCB à Boulogne, qui marquera enfin l’entrée en lice des Bastiais dans ce championnat 2025-2026.