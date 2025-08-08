CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ligue 2 : le SC Bastia jouera à Boulogne le 16 septembre 08/08/2025 Camini : deux mois de créations artistiques dans les villages corses 08/08/2025 Sisco reçoit une délégation italienne pour célébrer Santa Ghjulia 08/08/2025 Corte : Les mandolines reviennent ce week-end 08/08/2025

Ligue 2 : le SC Bastia jouera à Boulogne le 16 septembre


VL le Vendredi 8 Août 2025 à 13:04

Initialement prévue le 9 août, la rencontre de la première journée entre Boulogne et le SCB a été reportée en raison de la procédure de l’AC Ajaccio. Elle se jouera finalement le mardi 16 septembre à 19 heures.



Photo Wikipedia
Photo Wikipedia
La Ligue de football professionnel a annoncé ce vendredi 8 août la nouvelle date du déplacement du SC Bastia sur la pelouse de l’US Boulogne CO. Ce match de la première journée de Ligue 2 BKT se tiendra le mardi 16 septembre à 19h00 au stade de la Libération, et sera diffusé sur beIN SPORTS 1.

La semaine dernière, la rencontre avait été reportée par le Conseil d’administration de la LFP en raison de l’incertitude entourant l’AC Ajaccio, relégué en National par la DNCG le 15 juillet.

Le club ajaccien disposait d’un délai pour saisir le Comité national olympique et sportif français. Dans un communiqué publié mercredi 6 août, l’ACA a confirmé qu’il renonçait à toute action devant le CNOSF, actant ainsi sa relégation.

Ce retrait met fin à la procédure et a permis à la LFP de reprogrammer le déplacement du SCB à Boulogne, qui marquera enfin l’entrée en lice des Bastiais dans ce championnat 2025-2026.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos