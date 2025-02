Ligue 2. Thierry Debès (AC Ajaccio) : « Refaire tourner le compteur points face à Laval »

Après trois victoires consécutives, dont deux à l’extérieur, l’AC Ajaccio a connu un net coup d’arrêt face à Guingamp (0-3). Fatigué après la débauche d’énergie de ces dernières semaines, le groupe acéiste a pris le temps de récupérer avant d’aborder un second match à domicile ce vendredi soir (20h) face à Laval, comme l’explique Thierry Debès, le coach par intérim : « Nous avons fait en sorte de récupérer un peu de jus par rapport à la fatigue accumulée, que nous avons pu constater face à Guingamp. On espère que tout le monde sera en forme et que nous allons pouvoir repartir de l’avant contre Laval. On a été déçus du résultat face à Guingamp, mais il ne faut pas oublier nos trois victoires précédentes. C’est certain que l’ampleur du score est regrettable, mais cela n’a aucune incidence, à part sur le goal average. Nous avons perdu contre un adversaire de qualité, il faut savoir le reconnaître. Maintenant, il faut oublier cela et passer à autre chose. Pour se maintenir, il nous faudra encore quatre victoires. »



« Laval, une équipe difficile à manœuvrer »

L’AC Ajaccio reçoit ce vendredi, pour le compte de la 23e journée, l’équipe de Laval, 7ᵉ du championnat, avec l’ambition de repartir immédiatement sur une bonne dynamique. « J’ai dit aux joueurs que c’était important de refaire tourner le compteur de points, surtout à domicile. Il faut à tout prix enchaîner sur un nouveau cycle de résultats positifs, d’autant que deux rencontres difficiles nous attendent face à Metz et Dunkerque. Cela va être un match compliqué contre un adversaire difficile à manœuvrer. Laval joue avec trois attaquants autour de Tchoukounté, avec beaucoup de transitions. Ils sont costauds défensivement et ont l’habitude d’imposer un jeu très physique. Ils marquent un peu le pas en ce moment, mais ils ont fait un super début de saison et ambitionnent de jouer les premiers rôles. Ils étaient encore 5ᵉ avant leur défaite le week-end dernier. Ils obtiennent de très bons résultats à l’extérieur, il va falloir être solides et répondre présents. »



Sollacaro blessé, Santelli suspendu

Suspendu après avoir reçu trois cartons jaunes, Thierry Debès sera suppléé sur le banc par Patrick Leonetti. L’entraîneur devra aussi composer sans Tim Jabol-Folcarelli, transféré récemment à Trabzonspor, en Turquie : « Sportivement, c’est un départ lourd de conséquences, mais financièrement la question ne se pose pas ! Il faut sauver le club, assurer les salaires, et cette vente est une bouffée d’oxygène. C’est une très bonne nouvelle pour le fonctionnement du club. Nous avons d’autres joueurs sur le banc qui vont pouvoir le remplacer et amener leur pierre à l’édifice. On va tout faire avec ceux qui sont là. Puch, Mangani, Everson ont tous le profil pour le remplacer. Il avait l’avantage de pouvoir évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain, en sentinelle ou en relayeur. C’était surtout sa polyvalence qui était importante pour nous. On va s’adapter. »



Benjamin Santelli, suspendu, sera également absent, tout comme Sollacaro, victime d’une entorse de la cheville. Quilicchini assumera donc le poste de gardien titulaire, tandis que Contena prendra place sur le banc et que Ben Touré fait son retour dans le groupe.



À noter que pour ce match, disputé un soir de Saint-Valentin, l’entrée sera gratuite pour toutes les femmes.



Le groupe ajaccien face à Laval

Quillichini, Contena, Youssouf, Strata, Bamba, Ayessa, Vidal, Huard, Kouassi, Puch, Barreto, Mangani, Anziani, Chegra, Everson, Ben Touré, Soumano, Kanté