Ligue 2 Le Sporting Club de Bastia en quête d’une première victoire face à Boulogne


Christophe Giudicelli le Lundi 15 Septembre 2025 à 18:39

Le SC Bastia se déplace ce mardi (19 heures) à Boulogne-sur-Mer pour son match en retard de la 1ère journée. Toujours en quête d’un premier succès, les Bastiais espèrent ramener les trois points de la victoire malgré de nombreux absents pour cause de blessure.



Le marathon des trois matchs à l’extérieur se poursuit pour le Sporting Club de Bastia. Après une première étape en Picardie la semaine dernière face à Amiens (0-0), les Bastiais se déplacent ce mardi à Boulogne-sur-Mer. Les hommes de Benoît Tavenot n’ont eu que quatre petits jours de repos pour consolider et surtout tenter d’améliorer ce qui a été montré au stade de la Licorne.


Face à Boulogne, « Il faut surtout améliorer ce qu’on n’a pas encore bien fait. On a mieux défendu, mieux pressé, mieux ressorti les ballons. Désormais, il faut mieux déséquilibrer l’adversaire et gagner les un contre un par le talent individuel », a de nouveau souligné Benoît Tavenot, l’entraîneur bastiais. Des propos repris par le milieu de terrain Félix Tomi : « Face à Amiens, on a manqué un peu de lien et de tranchant dans les 25 derniers mètres ».


Si, sur le papier, Boulogne est l’équipe la plus faible du championnat, pensionnaire de National l’an passé et repêché à la dernière minute,  les Nordistes sont actuellement derniers du championnat avec quatre défaites en face, les Bastiais ne font que légèrement mieux : 17èmes avec deux points de plus et toujours aucune victoire.


Un match facile pour ouvrir le compteur des Bastiais ? En tout cas, Benoît Tavenot n’y va pas en sifflotant : « Boulogne, sur les quatre matchs, n'a jamais été dépassé par ses adversaires. C’est une équipe très généreuse, avec beaucoup d’énergie. C’est un club qui dégage beaucoup de détermination. Ça va être une bataille, à nous de la gagner. Demandez à Saint-Étienne ou à Laval si cela a été facile ». Pour Félix Tomi, face à Boulogne, « les Bastiais ont largement les arguments ».

Et cela passera par les consignes de jeu données par le coach bastiais. Un cadre plus strict comme face à Amiens, mais, contre Boulogne, les Bastiais devront aussi faire preuve de davantage d’initiatives : « À la différence d’Amiens, Boulogne a un système moins clair. Boulogne ressort à trois, à quatre, fait du jeu direct, il faudra s’adapter », explique le tacticien bastiais, qui estime que son équipe a « retrouvé des choses ». Espérons qu’elle trouve également le chemin des buts. Une victoire à l’extérieur permettrait sans aucun doute à l’équipe de retrouver la confiance qui lui manque.

Face à Boulogne, Benoît Tavenot devra aussi composer avec une infirmerie bien remplie. Parravicini (indéterminée), Akueson (genou, examens complémentaires en attente pour juger de la gravité), Janneh, Bohnert (côte fêlée) et Vincent (cheville) ne seront pas du déplacement. Mais il pourra compter notamment sur le retour de Juan Guevara.

Le groupe bastiais 
Placide, Olmeta, Meynadier, Djédjé, Roncaglia, Arris, Guidi, Guevara, Etoga, Ducrocq, Bathily, Zaouai, Karamoko, Sebas, Blé, Aiki, Boutrah.

L’adversaire : US Boulogne CO
Troisième de National la saison dernière, Boulogne doit sa place en Ligue 2 après avoir pris celle de l’AC Ajaccio. Après quatre rencontres, les Nordistes pointent à la 18ème place du championnat avec quatre défaites.





