Ligue 2 : Glenn Straub va-t-il déposer une offre de rachat pour l'AC Ajaccio ?

Présent face à Guingamp, un réel intérêt ?



L’investisseur avait ensuite pris la direction du stade de l’AC Ajaccio où il avait pu visiter les installations avant de débuter les discussions avec les dirigeants ajacciens, les harcelant de questions en tous genres. Des échanges qui s’étaient ensuite poursuivis avant la rencontre face à Guingamp. Un match disputé sous un crachin breton, avec une pâle prestation des « Rouge et Blanc » à la clé mais qui ne présumera en rien des futures intentions de Glenn Straub. Celui-ci aura juste glissé quelques mots à des supporters présents à la sortie du stade, en parlant « de discussions positives » tandis qu’une source interne du club ajaccien a tenu à souligner : « la présence de Glenn Straub à Ajaccio et lors du match face à Guingamp a été fortement appréciée par les responsables du club et démontre l’intérêt certain pour un éventuel rachat. Les échanges ont été cordiaux et positifs mais il est beaucoup trop tôt pour connaitre les suites de ce dossier. Il ne venait pas pour signer un achat du club mais pour en étudier la possibilité en observant l'environnement. ». Les discussions vont maintenant se poursuivre sûrement plusieurs semaines avant une décision définitive et nul ne peut prédire ce que décidera l’hommes d’affaires américain.



Une offre au rabais pour le Standard de Liège



Du côté des médias belges, on affirme que Glenn Straub aurait déposé une offre de rachat ferme du Standard de Liège, à hauteur de 9 millions d’euros. Une offre bien en deçà des demandes du club belge et des trois autres propositions reçues par d’autres potentiels candidats, qui se situent entre 10 et 15 millions d’euros. Agé de 78 ans, l’homme d’affaires a notamment réussi dans le secteur de l’immobilier avec la revente du Revel Casino Hotel à Atlantic City, au double du prix qu’il l’avait acheté (82 millions de dollars). En 2004, il était devenu propriétaire de la Miami Arena, l’ancien complexe sportif des Miami Heat en NBA, pour 28 millions de dollars, devenu depuis un parking.



D’un point de vue sportif, l’AC Ajaccio pointe à la 14 e place du championnat, après sa défaite samedi face à Guingamp et avant de recevoir Laval vendredi au stade Michel Moretti. Plus que jamais, les Ajacciens restent donc dans la course pour le maintien. Et c’est déjà une sacrée satisfaction.