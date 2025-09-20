Ligue 2 - Battu 2-0 à Montpellier, ça va mal et ça dure pour le Sporting de Bastia





« Noi simu qui. E voi ? » C’était la banderole déployée par les 300 supporteurs bastiais qui ont fait le déplacement au stade de la Mosson qui s'interrogeaient, justemen de savoirt, quel visage allaient montrer les Bastiais face à Montpellier, une équipe, comme le Sporting, sous pression depuis le début de ce championnat de Ligue 2 ?





Après la pitoyable prestation face à Boulogne, Benoît Tavenot a fortement modifié son onze de départ : Tomi, Boutrah, Karamoko et Guidi restent sur le banc, remplacés par Zaouai, Bathily, Guevara et Aiki. Djédjé est également titulaire.

Si Benoît Tavenot, le coach bastiais, doit faire tourner l’effectif après trois matchs enchaînés à l’extérieur et un retour à la maison face à Rodez dès ce mardi, ce sera aussi l’occasion de tester un nouveau coaching. A-t-il été payant ?





Face à des Montpelliérains plus expérimentés, et après s’être jaugés durant les dix premières minutes, une faute de Guevara sur le côté gauche offre un coup franc à Montpellier. Un caviar est déposé par Savanier sur la tête de Jullien, seul au second poteau, qui bat Johny Placide, le portier bastiais (10e). L’erreur de marquage de la défense corse est une nouvelle fois flagrante sur ce but. Et la faiblesse du Sporting à gérer les coups de pied arrêtés sera de nouveau exploitée par les Montpelliérains huit minutes plus tard. Nouveau corner à droite, encore tiré par Savanier, qui trouvera cette fois-ci la tête de Mendy. 2 à 0 après 18 minutes de jeu au stade de la Mosson… 9a fait mal.







À la 24e, nouveau coup franc montpelliérain : l’intervention du portier bastiais évite de justesse un troisième but. Juste avant la pause, une nouvelle fois sur coup franc, un but montpelliérain sera refusé pour une faute. Là encore, le marquage défensif bastiais laisse à désirer… Les coups de pied arrêtés seront d’ailleurs les rares occasions véritablement dangereuses des Héraultais.



Si Montpellier fait le jeu, et malgré le score, les occasions bastiaises existent, et les Turchini ne se montrent pas pour autant défaitistes dans cette première mi-temps : une faute non sifflée à l’entrée de la surface sur Zaouai aurait pu offrir une bonne opportunité aux visiteurs. Les Bastiais bénéficieront aussi d’un coup franc et d’un corner pour tenter de revenir dans le match. Sans succès, ce qui souligne une nouvelle fois les difficultés de construction et de concrétisation observées depuis le début de la saison.



À la pause, le discours du coach bastiais et l’entrée de Tomi à la place de Sebas allaient-ils porter leurs fruits ? À croire que oui !

Dès l’entame de la seconde période, un centre de Meynadier trouvera preneur au premier poteau, ce qui n’est pas toujours le cas… Les Bastiais semblent être sortis des vestiaires avec un peu plus de « rage » et se montrent même plus offensifs. À l’image de cette course d’Ariss (52e), qui offrira un corner. Corner qui trouvera la tête cadrée de Tomi, déviée du bout des doigts par le portier montpelliérain, ou encore cette frappe d’Aiki (58e). Mais aussi cette construction qui aboutira à une frappe complètement dévissée de Karamoko (68e), puis cette tentative de Boutrah (87e).

Face à Montpellier, les Bastiais se procurent beaucoup d’occasions, mais ce problème de finition n’est toujours pas réglé après six journées. Les entrées de Janneh, Boutrah et Blé dans la dernière demi-heure de jeu permettront aux Corses de continuer le pressing avec plus de fraîcheur, mais cette seconde mi-temps restera malheureusement stérile.

Conclusion : les Bastiais construisent, frappent au but mais ne marquent pas…



Le Sporting a terminé ce samedi à Montpellier son marathon de trois matchs consécutifs à l’extérieur. Bilan : deux défaites (Boulogne et Montpellier), un nul (Amiens). Un petit point pris sur 12, avant le retour à la maison ce mardi face à Rodez, dans une rencontre dont nul ne peut dire aujourd’hui à quoi elle ressemblera. Mais une chose est désormais certaine : les Bastiais vont devoir lutter fort le reste de la saison pour éviter de rester coincés dans les profondeurs du classement de Ligue 2 et de se faire distancer. Ce samedi, ils sont toujours derniers avec deux petits points et deviennent la seule équipe à ne pas encore avoir gagné cette saison.