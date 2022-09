Ligue 1 : l'AC Ajaccio "paie cash ses erreurs", regrette Olivier Pantaloni

Coach Olivier Pantaloni : "C'est une défaite difficile à encaisser. Il va falloir apprendre à ne plus commettre d'erreurs. On manque d'efficacité. On va continuer à travailler pour gagner vite un premier match". pic.twitter.com/6ttNTepPdg

"J'ai de la déception après la première période. On peut et on doit mener au score à la pause. On manque d'efficacité sur le plan offensif. Et sur une rare erreur défensive, on donne l'occasion à Montpellier qui ne la rate pas. On commet une erreur évitable, par manque de communication. On est mené contre le cours du jeu, avec la déception du but refusé juste avant la pause. On paie cash toutes nos erreurs. C'est dommage car notre jeu n'est pas si mal. On n'a pas une marge de manœuvre énorme. On doit donc avoir un degré d'exigence à tous les niveaux. Si notre exigence n'est pas au maximum, on est exposé à ce genre d'aléas. Il est impératif d'en prendre conscience et de gagner dimanche devant Lorient. Et même si c'est une défaite difficile à encaisser, il va falloir apprendre à ne plus commettre d'erreurs et continuer à travailler pour gagner vite un premier match".