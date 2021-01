Les vrais chiffres de l’impact de la crise sanitaire sur le tourisme corse

Après les deux premiers mois de l’année, où la fréquentation hôtelière est sensiblement la même qu’en 2019, l’activité s’effondre, avec le confinement et les interdictions de déplacements, le nombre de passagers maritimes et aériens à l’avant-saison baisse dès le mois de mars pour être quasi-nul en avril et mai (- 98 et - 95 %).



Quatre hôtels sur cinq fermés au printemps

Ainsi de nombreux hébergements sont contraints de ne pas ouvrir au printemps ou de fermer en raison de l’absence de clientèle. En avril comme en mai 2020, parmi les 400 hôtels du parc insulaire, quatre hôtels sur cinq sont fermés.

Pour ceux restés ouverts, le taux d’occupation des chambres est très faible, la Corse est d’ailleurs la région où les taux d’ouverture des établissements (18 %) et les taux d’occupation des établissements ouverts (7 %) sont les plus bas de France en mai. Ainsi, les mesures sanitaires ont entraîné une chute brutale du nombre de nuitées. La perte est de - 98 % en avril, par rapport au même mois en 2019. Cette tendance se prolonge le mois suivant (- 99 % des nuitées).





Chute de recettes

Cette chute de la fréquentation se traduit dans les recettes des hôtels. En janvier et février, le chiffre d’affaires des hôtels se maintient puis se réduit fortement en mars (- 65 %) . En avril et mai, il accuse respectivement une baisse de 84 % puis de 94 % par rapport à 2019.



Même bilan pour la restauration

La restauration connaît au premier semestre une situation très similaire. En début d’année, l’activité surpasse celle de l’année précédente (+ 8 %). Cependant, cette tendance s’inverse avec les mesures sanitaires et l’arrêté du 15 mars 2020 qui acte la fermeture des bars et des restaurants à l’exception de leurs activités de livraison et de vente à emporter. Dès cette période, le chiffre d’affaires est inférieur de 60 % au même mois de 2019 puis il chute de 96 % en avril et de 93 % en mai.



500 emplois détruits

Par ailleurs, les déclarations préalables à l’embauche (DPAE) chutent drastiquement dès avril (-84 %). Le secteur touristique étant à l’arrêt avec la mise en place du confinement, les entreprises ne recrutent pas, notamment les saisonniers.

Ainsi, dès le premier trimestre, l’emploi salarié se dégrade dans l’hébergement-restauration (-5,2 %) avec plus de 500 emplois détruits. Au second trimestre, l’emploi se contracte fortement (-31,5 %), quatre fois plus qu’en moyenne nationale (-7,6 %).