Les tests Covid deviennent payants ce 15 octobre : qui est concerné et à quel prix ?

et ainsi obtenir le pass sanitaire réclamé pour accéder à de nombreux lieux (cinéma, train, bar, restaurant...) ou exigé par leur profession.

Les mineurs

Les jeunes tout juste majeurs qui sont au lycée

Toutes les personnes majeures non vaccinées présentant des symptômes à condition d'avoir une ordonnance de moins de 48 heures

Les personnes identifiées comme cas contact par l’Assurance maladie

Les personnes ayant un certificat de rétablissement de moins de six mois

Les personnes possédant un certificat de contre-indication vaccinale ou de rétablissement, sous forme de QR-Code (papier ou numérique par exemple via l’application TousAntiCovid)

Les tests réalisés lors de dépistages collectifs organisés par les Agences régionales de santé ou au sein des établissements de l’éducation nationale resteront gratuits

Les personnes vaccinées avec ou sans symptômes.

A partir de ce vendredi les Français majeurs non vaccinés et non munis d'une ordonnance devront payer pour réaliser un test antigénique ou un test CovidComme annoncé par le Président de la République le 12 juillet dernier, à compter de de ce 15 octobre, les tests RT-PCR et les tests antigéniques ne seront donc plus systématiquement pris en charge par l’Assurance maladie comme c’est le cas depuis le début de la crise sanitaire mais il ya bien sir des exceptions.Les tests pourront rester gratuits pour :Selon les données publiées par le gouvernement ma France est depuis l’été 2020 l’un de pays qui testent le plus par habitant en Europe. Plus de 150 millions de tests ont été réalisés depuis mars 2020, dont 6 millions par semaine au mois d’août, en lien avec l’extension des conditions d’utilisation du passe sanitaire. Entre 3,5 millions et 4 millions par semaine le sont encore ces dernières semaines. En Corse, selon les données de Santé Publique France, 21 821 tests ont été réalisés la semaine dernière (entre le 7 et le 14 octobre) sur l'ile.