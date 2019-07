Les stages sportifs de Porto-Vecchio jouent la carte intergénérationnelle

Le VTT, la course d'orientation, l'accrobranches, ainsi que le snorkeling, la voile et la plongée sous-marine figurent au menu de ce mois très fourni. La randonnée pédestre fait, aussi, partie de ce dispositif. Dans ce cadre une initiative pour le moins intéressante a été mise sur pied. Cette sortie en Alta-Rocca a regroupé, outre les jeunes sportifs inscrits à ce dispositif, les seniors qui prennent part, depuis deux ans maintenant, aux randonnée pédestres organisées par le service des animations sportives. Cette sortie première du genre, au départ de Zonza, a permis à ces randonneurs toutes générations confondues de rejoindre le Pianu de Levie en passant par les sites préhistoriques de Capula et Cucuruzzu. Un moment d'échange et de partage avec la volonté de découvrir les charmes d'une nature incomparable, qui plus est dans des lieux chargés d'histoire entre Néolithique, âge du Bronze et Moyen-Age.



