« Les raisons de cette contestation sont très anciennes : j’ai vingt ans de diplôme et j’ai l’impression que ça fait vingt ans que je fais grève », confie Stéphanie Brun, présidente du conseil de l’ordre des sages-femmes de Corse-du-Sud. Cinq ans d’études après le baccalauréat, bientôt six, et une responsabilité médicale de la mère et de l’enfant, les sages-femmes remplissent des missions cruciales mais trop souvent méconnues. Et c’est un premier problème pour Stéphanie Brun : « Les gens ne connaissent pas la profession de sage-femme, du coup elle a peu de presse auprès des futures générations et aujourd’hui, on assiste une crise de foi ». Une pénurie de vocations qui induit « beaucoup de choses très inquiétantes pour la santé des femmes et des nouveaux-nés », comme la fermeture de maternités, de plages d’échographie, de séances de préparation à la naissance, de consultations…



À cette méconnaissance s’ajoute l’absence de reconnaissance financière : « 1 600 euros en début de carrière, personne avec un bac plus cinq ne veut travailler autant pour gagner si peu ! ». Et la revalorisation annoncée par le gouvernement ne semble pas rassurer la profession. Celle-ci « ne rattrape pas le retard pris par la profession et est inégalitaire en écartant les sages-femmes territoriaux.ales et les enseignant.e.s. », indique l’ONSSF.