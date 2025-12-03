CorseNetInfos
« Les risques professionnels concernent tout le monde… même le Père Noël ! »


le Mardi 2 Décembre 2025 à 18:30

En cette fin d’année, le père Noël a mal au dos, aux articulations, il tousse, il est épuisé… Et il l’exprime dans un clip intitulé « Christmas Seum » (Le seum du Père-Noël), et dans un spot de prévention.



Réalisée à l’initiative de l’Assurance Maladie - Risques professionnels, cette campagne de sensibilisation rappelle que les risques professionnels concernent tout le monde, même le Père Noël, et souligne le rôle essentiel de la prévention pour réduire les maladies et les accidents du travail*. 





