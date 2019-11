Le Cullettivu Maffia Nò, a Vita Iè qui compte plus de 3000 adhérents à sa démarche, tiendra ses deux premières réunions publiques.



Le jeudi 7 novembre à Bastia (18h, auditorium du palais des Gouverneurs) et le dimanche 10 Novembre à Calvi (16h, Hôtel La Balagna).



D’autres rencontres citoyennes seront programmées à Portivechju, Corti et Aiacciu : nous sommes en mesure de vous annoncer que la réunion de Santa Lucia di Porti Vecchju aura lieu le 22 novembre.







Ces réunions permettront à tous ceux qui souhaitent des mesures spécifiques contre l’emprise mafieuse de faire des contributions concrètes. Il sera également possible d’y participer via internet.





« Il semble que la session extraordinaire de l ’ Assembl é e de Corse aura lieu dans environ deux mois. Nous pensons que la mobilisation et la créativité citoyennes doivent enrichir ce rendez-vous institutionnel. Un large investissement populaire nous paraît la condition sine qua non d’une réelle évolution.N ous ferons une série de propositions juridiques et administratives afin que le pouvoir régalien s’exerce avec une réelle efficacité. Là encore, seule la mobilisation citoyenne permettra de mettre les pouvoirs publics devant leurs responsabilités. »





Le collectif organise le 8 décembre à l’Università di Corti, le jour de la Festa di a Nazione, une conférence portant sur la Mafia. De nombreux spécialistes y seront présents.