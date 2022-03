Les policiers corses "las" de la guérilla urbaine

Voilà plus d’une semaine que la Corse s’embrase sur fond de tensions politiques et populaires après l’agression d’Yvan Colonna par un codétenu djihadiste le 2 mars dernier à la prison d’Arles.



Une semaine que pratiquement chaque soir depuis le 6 mars, les abords des préfectures et des sous-préfectures de l’île ressemblent plus à des champs de bataille qu’à des trottoirs paisibles où les habitants passent sans un regard. Une semaine que manifestants et forces de l’ordre s’affrontent dans des batailles rangées où les gaz lacrymogènes, les grenades de désencerclement et les tirs de flashball répondent aux lancers de pavés, de cocktails molotov et autres explosifs improvisés en tout genre.



Derrière leur grille de protection et leurs carapaces d’intervention, les policiers stoïques n’en pensent pas moins. « Les effectifs insulaires sont las de toute cette violence », confie un représentant du syndicat Alternative Police CFDT en poste sur l’île depuis de nombreuses années.