Les pêcheurs corses mis à mal par la hausse du prix du carburant

« Les bateaux de pêche corses sont à quai et le but est qu’ils puissent sortir en mer le plus vite possible ». Gérard Romiti, ancien pêcheur bastiais et président du comité national des pêches maritimes et des élevages marins est inquiet. Depuis plusieurs semaines, sur le continent comme en Corse, les pêcheurs sont confrontés à la forte hausse du prix des carburants. « Il représente 45 % des frais d’exploitations contre 20 % auparavant », note Gérard Romiti.



Les professionnels de la pêche bénéficient d’un tarif préférentiel en France car leur carburant est détaxé. Pour un litre de gasoil, la facture s’élève aujourd’hui à 1,20 euros en Corse alors qu’il ne coutait que 30 centimes en octobre 2020 et 60 centimes fin 2021. « Un petit bateau de pêche consomme 400 à 500 litres de carburant par jour, sans parler des chalutiers. Faites le calcul », précise Gérard Romiti. Soit 3 000 euros pour cinq jours de pêche, plus du double pour un chalutier qui traine un filet. « Certains pêcheurs ont dû diviser par deux leurs sorties », s’inquiète Gérard Romiti.



Un coup dur pour le marché de la pêche corse qui représente « entre 16 et 17 millions d’euros par an » et les 172 pêcheurs de l’île. Mais alors quelles sont les solutions envisageables ? Augmenter le prix du poisson ? « Il est déjà très cher, on ne peut pas trop y toucher et le problème c’est que les frais augmentent en même temps que les prises baissent », avoue Gérard Romiti.