« Les naufragés » : Retour en images sur un spectacle onirique sur la plage de Tizzà

Durant 6 jours de résidence artistique, les danseurs de la compagnie Art Mouv’ accompagnés d’un vidéaste, d’un sound designer et d’un concepteur lumière ont créé la performance nocturne, entièrement adaptée au lieu et ses spécificités. La montagne, la mer et le sable étaient habillés de projections vidéos et de sonorités fantastiques sublimées par le mouvement des corps des danseurs. Un moment qui n’était pas sans nous rappeler que dans la tradition populaire, ce même soir, à quelques kilomètres aux cols, s’affrontent « I mazzeri », sorciers doués de pouvoir de vie et de mort.

Ce projet est porté par la Compagnie Art Mouv’ dont la chorégraphe Hélène Taddei est la directrice, et par l’anthropologue et danseuse Davia Benedetti avec la Licence Arts du Spectacle de l’Université de Corse. La démarche artistique est initiée par une perspective anthropologique faisant le lien entre l’homme et son environnement pour construire un langage esthétique autour de la thématique de la mer et des naufragés - écho aux mobilités actuelles et aux problématiques sociologiques qu’elles sous-tendent -.

Spectacle de l’ici et maintenant, il s’agit du #LAB5 du plus large projet Identité(s) en Mouvement conventionné par la Compagnie Art Mouv, l’Université de Corse et la CDC.



Équipe artistique :

Chorégraphie : Hélène Taddei Lawson

Danse : Hélène Taddei Lawson, Davia Benedetti, Juha Pekka Marsalo

Vidéo : Stéphane Brock

Sound design : Tommy Lawson

Vidéo : Anouar Benali.