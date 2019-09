Les messages de soutien à Ghjilormu Garelli et Anthony Verduri, condamnés pour détention d’armes et de munitions

Rédigé par La rédaction le Mardi 10 Septembre 2019 à 15:15

Lors d’un contrôle routier de routine véhicules qui se rendaient dans le Niolu ce samedi 7 septembre, Ghjilormu Garelli et Anthony Verduri ont été trouvé en possession d'un pistolet automatique et plus de 80 cartouches.

Placés en garde à vue, les deux jeunes ont comparu ce lundi 9 septembre devant le tribunal correctionnel de Bastia.

Les deux jeunes - reportent nos confrères de France 3 Via Stella - ont été incarcérés à la maison d’arrêt de Borgo juste après l’audience, condamnés à un an de prison pour Ghjilormu Garelli et 6 mois pour Anthony Verduri.

Les tweets de soutien aux deux jeunes se multiplient sur le web.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie