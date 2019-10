Les médecins ont posé la 1re pierre de la future "Maison Médicale" de Calvi

Le chantier de la prochaine "Maison Médicale" de Calvi, implanté sur le terre-plein jouxtant de l'école maternelle de Santoro, a été officiellement lancé ce jeudi 3 octobre à 14 heures.Avec la pose symbolique de la première pierre quatre médecins, François Fremont, Isabelle Souissi, Géraldine Vignes et Joachim Rossi, aux cotés du maire Ange Santini, de l'architecte qui a projeté le bâtiment et de différents corps de métiers, ont ouvert le chantier de la structure qui accueillera de nombreux professionnels de santé dès le début de l'année 2020..C'est le 15 avril dernier, lors d'une séance du conseil municipal que Ange Santini, soumettait à l'approbation des élus un projet de réalisation d'une "Maison Médicale", à côté de l'école Santore" Il y a actuellement six médecins en activité mais il y a fort à craindre que d'ici peu, avec les départs à la retraite et la cessation d'activité, on doit s'attendre à une pénurie. Il y a urgence à réagir et à trouver une solution pour attirer des médecins qui souhaitent s'installer chez nous et permettre à ceux restants de disposer d'une structure adaptée. Compte tenu de la situation, il y a urgence à anticiper , l'arrivée à court terme de ce problème et éviter ainsi que la commune de Calvi ne devienne un véritable désert médical"." avait précisé le premier magistrat de Calvi, avant de présenter le projet" Cette structure qui se voudra évolutive, en fonction de la demande sera composée de quatre cabinets médicaux, un accueil/bureau administratif, une salle d'attente avec sanitaires, une salle de repos et un appartement de type T2 pour les médecins de garde et les remplaçants."Ce projet avait fait l'unanimité au sein du conseil municipal. Dès lors tout est allé très vite. Le permis de construire a été délivré le 19 septembre dernier et la préparation du chantier est intervenue dans la foulée. Les travaux débutent donc en ce mois d'octobre, pour une durée de 5 mois, ce qui signifie que sauf imprévu, la "Maison Médicale" sera livrée au mois de mars 2020.En parrallèle, Ange Santini n'est pas resté inactif en recevant à plusieurs reprise de Dr Frémont et surtout deux nouveaux médecins qui ont donné leur accord pour venir s'installer à Calvi: le Dr Joachim Rossi et sa compagne le Dr Géraldine Vignes, deux généralistes installés à Marseille.Sur place ce jeudi 3 octobre, le Dr Joachim Rossi se réjouit de cette opportunité qui s'offre à lui et à sa compagne Géraldine.Joachim Rossi n'est autre que le fils de l'ancien maire de Galéria Dany Rossi:" J'avoue que j'ai été séduit par la proposition du maire de Calvi Ange Santini qui a su nous convaincre. De plus, l'idée de pouvoir rentrer chez moi en Corse n'a fait que me conforter dans notre décision finale. Nous allons donc fermer nos cabinets à Marseille d'ici la fin de l'année et nous installer à Calvi.L'important c'est que nous travaillons tous en symbiose entre tous les médecins, le Centre hospitalier Calvi-Balagne et l'ensemble des professionnels de Santé" a souligné le Dr Rossi avant de rejoindre ses collègues pour prendre la truelle et participer symboliquement à cette pose de la première pierre.Étaient également présents lors de cette pose de la première pierre: Jean-Louis Delpoux, Pancrace Guglielmacci, Jean-Michel Nobili, Marie Luciani, Sylvie Bereni, adjoints au maire de Calvi, Hélène Astolfi, "Babette" Munier, Jean-Baptiste Ceccaldi, Laurent Guerini, François-Xavier Acquaviva, conseillers municipaux, Nicolas Fabre, directeur des travaux et marchés publics de la ville, Jean-Claude Cheyban-Petiti, directeur des services techniques de la ville, Claire Albertini, directrice des services financiers de la ville, Christelle Cheyban, responsable communiciation ville de Calvi, l'architecte et différents corps de métiers intervenants....

​