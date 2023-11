Les marrons glacés de Dominique Vitti, un savoir-faire artisanal de trente ans

Question-piège, pour commencer : le marron glacé, c'est le fruit du marronnier (*) ou du châtaignier (*) ? Si on vous dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et que Dominique Vitti a grandi en Castagniccia... Eccu. "Je suis de Casabianca, le plus beau village de Corse, sourit l'artisan, du sourire que chaque Corse arbore quand il parle de son village. Je me souviens que ma grand-mère a toujours travaillé la châtaigne. Elle la cultivait et la cuisinait."



C'est donc dans l'ordre naturel des choses que Dominique Vitti place la châtaigne corse au cœur de son métier. Sur les 47 variétés de châtaignes que l'on peut trouver dans l'île, seules quelques-unes, dont le goût du fruit est le plus prononcé, sont compatibles avec la fabrication de marrons confits, puis glacés. "On les achetait, car on n'avait pas le temps de les récolter." S'il parle au passé, c'est parce que le cynips est passé par là. Il y a quelques années, cet insecte a ravagé les châtaigneraies corses, obligeant le fabricant à trouver une solution de substitution : des châtaignes venues d'Italie. "On n'avait rien d'autre, on était obligé, confie-t-il. Et finalement, il y a de bons produits de partout." Entre-temps, une microguêpe a débarqué en Corse par la volonté de l'homme : la torymus, prédatrice du cynips. Une introduction qui a porté ses fruits. Et aujourd'hui, Dominique Vitti dit avoir rétabli l'équilibre entre marrons glacés issus de châtaigniers corses ou italiens : "C'est du 50-50..."