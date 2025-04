Les lauréats 2025 du Printemps des poètes de la Maison de la Poésie de la Corse

En début d’année, la Maison de la Poésie de la Corse (A Casa di a Puisia) avait invité les auteurs insulaires à s’exprimer sur le thème « Volcanique », dans le cadre du Printemps des Poètes. Après avoir examiné les nombreux textes reçus, le jury a rendu son verdict.



En langue corse, le prix a été attribué à Olivier Jehasse pour son texte Sonniu d’un diavulu. Archéologue, historien des périodes antiques et fervent défenseur du patrimoine linguistique corse, Olivier Jehasse est une figure engagée du paysage culturel insulaire. Il milite depuis des années pour la préservation de la langue, du chant et de la poésie traditionnelle. « Bon connaisseur de l’imaginaire et du patrimoine artistique de Méditerranée, il est un compagnon de route de nombreux poètes contemporains, et est très attentif à faire durer les rythmes anciens de la création littéraire, tout en ne récusant pas les formes les plus actuelles de l’écriture poétique », souligne Norbert Paganelli, président de la Maison de la Poésie.



Auteur de plusieurs ouvrages de référence – Histoire de la Corse et des Corses (Perrin), Corsica classica (La Marge), Corse, île de beauté (DCL) –, Olivier Jehasse collabore régulièrement avec A Casa di a Puisia, qui a déjà publié plusieurs de ses textes dans ses recueils annuels depuis 2022.



En langue française, c’est Jean-Michel Delambre qui a été distingué pour son texte Le Gardien. Né à Liévin, l’auteur a longtemps enseigné les Lettres et les Arts plastiques avant de se tourner vers le dessin de presse. Collaborateur régulier du Canard Enchaîné, de Marianne ou encore de Aujourd’hui, il est également poète, illustrateur et sculpteur.

« Jean-Michel Delambre anime aussi des ateliers d’écriture et d’arts plastiques. Il est membre de la Maison de la Poésie des Hauts-de-France, et a reçu le Prix des Trouvères ainsi que le Prix des Beffrois », précise Norbert Paganelli. Parmi ses ouvrages figurent la bande dessinée Le DA Vinci corse, Les années sarkostiques (dessins de presse), Chatons sous la pluie(haïkus) ou encore Le Fils d’Icare.



En plus des deux lauréats, de nombreux auteurs ont été retenus pour publication dans un ouvrage collectif à paraître prochainement.

En langue corse : Doria Pazzoni, Marie Claire Betti, Lea Casale, Ángel Ricardo Dente, Antoine Marielli, Hélène Susini, Noëlle Medurio, Jean Giovanazzi, Julia Peretti-Gabriel, Catalina Agostini, Fiora Guerrini, Jean-Paul Casta, Cathy Campana, Julie Leydier, Marwan Diab, Jean-Noël Brandisi.

En langue française : Nathalie Vincent Arnaud, Noris Wasly, Dorothée Coll, Gilles Costantini, Rivière Kéraval, Jagienka Szulc-Bagrowska, Arnaud Keller, Gregory Rateau, Alberto Arecchi, Etienne Orsini, Nicole Buron, Brigitte Garderes, Aldo Siddi, Brigitte Sisco, Salomon Peterly, Philippe Dagorne, Jean Diharsce, Anne Barbusse, Khalid el Morabethi.