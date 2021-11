Les jumeaux Nasser présentent Gaza mon amour à Prunelli di Fium'Orbu

- C’est l’amour pour Gaza ! Nous voulions faire une histoire d’amour dans le contexte de Gaza. Avec l’idée de changer l’image de Gaza, le regard que les gens portent dessus. Les media, les journaux, en donnent l’image d’une zone de guerre : les tourments, la violence ! C’est vrai, nous avons tout ça. Mais il y a de l’amour à Gaza ! Il y a un autre volet de Gaza que les media ne montrent jamais.- En fait, en 2013, un pêcheur a réellement trouvé une statue d’Apollon dans ses filets. Et puis cette statue a disparu. On ne sait pas ce qu’elle est devenue. Nous avons eu envie d’utiliser ce fait divers comme prétexte pour créer cette histoire d’amour. Mêler la petite histoire, la grande histoire, et le fait divers.- Nous avons tourné en Jordanie, à Amman, dans un camp de réfugiés palestiniens… et pour les zones de mer, au Portugal.- Nous lui dirions : « Viens voir le film pour comprendre ! [Rires] ». Parce qu’il donne la vraie image de Gaza : c’est doux, c’est drôle, malgré les choses horribles qui s’y passent, malgré le contexte délicat. C’est nous qui sommes gazaouis ! C’est donc nous qui connaissons la vérité sur Gaza. On peut y vivre des histoires d’amour ! En fait, notre film est une lettre d’amour fort à Gaza !- Nous aimons faire du cinéma… alors nous avons décidé d’en faire ! [Rires] Initialement, nous avons fait les Beaux-arts : nous venons de la peinture. Le cinéma et la peinture, c’est la même manière de penser, la créativité. Un peintre dessine avec ses pinceaux et ses couleurs. Pour les films, on dessine avec une caméra.- A Bastia, nous avons été très bien reçus. Nous n’imaginions pas que nous allions remporter le prix ! Il y avait salle comble pour le film. Nous avons senti l’énergie et l’amour de la salle pendant cette projection. Ça nous a donné envie de revenir.Lundi 21 novembre à Prunelli-di-Fiumorbu, (20h : Court métrage suivi du film à 20h30)Mardi 22 novembre à Ile-Rousse, au Fogata