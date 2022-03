Les jeunes sapeurs-pompiers du Cap Corse se forment au collège de Luri

Pour rejoindre ces classes à option « sapeur-pompier », les candidats doivent avoir un bon dossier scolaire, passer des tests d’aptitude physique et médicale et, surtout, être motivés !

C’est en substance ce qui a été rappelé par l’adjudant David Tavella, à l’occasion de la récente remise de tenues de sport offertes par l’UDPSIS 2B aux 10 jeunes gens dont il assure la responsabilité pédagogique avec l’appui de 7 formateurs et formatrices bénévoles, issus des centres d’incendie et de secours de Luri et Siscu.

« Cette option vient s’ajouter à l’enseignement normal et est essentiellement dispensée au niveau du collège du Cap, de la 5ème à la 3ème une fois par semaine hors vacances scolaires. Les bons résultats scolaires contribuent au maintien dans le dispositif », avertit l’adjudant David Tavella. Puis de préciser : « L’option comprend 4 cycles : JSP1, JSP2, JSP3 et JSP4. Les jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi les cycles JSP1 à JSP4 peuvent se présenter au brevet national de JSP qui valide l’ensemble de la formation et permet une intégration dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires ».

Comme cela a été souligné : la pratique sportive constitue une part importante de cette option, à laquelle s’ajoutent divers autres actions et participations, par exemple, à des évènements mémoriels, sportifs et solidaires.





Egalement présente, Anne-Laure Santucci, maire de Luri, vice-présidente du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B) mais aussi conseillère territoriale a salué cette initiative à laquelle, elle a activement contribué et dont elle a souligné les grands mérites : « Avec le lieutenant-colonel Thierry Nutti, président de l’UDPSIS 2B, nos pompiers locaux et l’équipe éducative du collège, nous avons souhaité mettre en pratique, la volonté du SIS 2B de promouvoir les vocations chez les jeunes. Nous considérons qu’il s’agit d’un investissement autour des valeurs civiques portées par nos sapeurs-pompiers qui apportent le secours en milieu rural comme c’est le cas chez nous dans le Cap-Corse ». L’élue de conclure : « Je suis heureuse d’apporter ma contribution au développement de ce dispositif de formation novateur, qui a l’avantage de créer des transversalités entre l’Education nationale et les centres de secours et d’incendie où le volontariat constitue 80% des effectifs ».

Au moment de recevoir leurs superbes effets vestimentaires, on pouvait voir briller dans les yeux des futurs soldats du feu, leur immense plaisir et une fierté à peine dissimulée.