Les insolites de l'été : interdit aux sangliers

Rédigé par La rédaction le Jeudi 22 Août 2019 à 15:20

Farfelu et provocateur, ce panneau routier atypique semble avoir été inventé uniquement dans le but de surprendre ou d'amuser les automobilistes corses.

Une de nos lectrices, Emma Carrier Baldacci, nous propose donc l'image de ce panneau insolite qui se trouve sur la route d'Aleria et que vous ne risquerez pas de rencontrer souvent sur la route...

L'actualité | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Les insolites de l’été | Tocc’à voi