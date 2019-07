Les insolites de l'été...en Corse

Quand vous roulez sur la T30, dans le sens Lumio -Calvi, en arrivant à proximité du rond-point de l'aéroport, votre regard est inévitablement attiré par un panneau signalétique situé sur la gauche de la chaussée, vous indiquant Ile-Rousse à 20 km.

Pour ceux qui connaissent bien les lieux, la surprise est grande, alors imaginez le touriste !

On l'aura compris, sur ce panneau il y a un hic.

Soit celui qui l'a posé à quelques soucis d'orientation, ce dont nous doutons, soit comme nous l'imaginons, un petit malin a grimpé en haut du poteau pour tourner ce panneau.

Ce qui est certain en tout cas, c'est que ce panneau n'indique pas la bonne direction, et ce depuis des mois et des mois !!!