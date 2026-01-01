Les hommages se multiplient après la mort de Dominique Bucchini

Les communistes viennent de perdre un être cher : leur camarade Dominique Bucchini.



Difficile de choisir des mots pour décrire ce qu’il incarnait : Justice, Solidarité, Fraternité, Émancipation, Ouverture et Respect sont sans doute les plus justes.



On ajoutera "Humanité", le nom de son journal "que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain ".



Nous n'oublierons pas son visage souriant, son regard vif, sa voix chantante, sa poignée de main ferme et sincère, ses paroles d'affection, tout ce qui faisait de lui un être rayonnant et attachant.



Nous n'oublierons pas non plus son élégance d’esprit et de cœur, son attachement à notre culture et notre langue dont il savait si bien mettre en valeur la richesse.



On retiendra de sa vie remarquable, son engagement indéfectible au Parti communiste français, son intégrité et sa droiture.



Dans ses nombreuses fonctions de Maire, de Député européen, de conseiller général, de président de l’Assemblée de Corse, Dominique a agi avec le souci permanent de promouvoir l’intérêt général au service "des spoliés de la terre".



Il avait fait siennes ces paroles si fortes de Jean Nicoli pour les perpétuer et faire en sorte que l’histoire de la Résistance ne s’efface pas. Il était admiratif de ces camarades qui se sont dressés contre la barbarie fachiste pour écrire cette page glorieuse.



Avec intelligence et humilité, le militant qu’il était n’a jamais oublié ses racines populaires et sartenaises.



Partout où il exerça, dans l’éducation nationale, en Afrique puis sur le continent en Vendée ou à Montreuil en région parisienne, il a laissé l’empreinte de son passage comme homme, comme pédagogue, comme passionné de foot, comme militant communiste. Les témoignages nombreux sont unanimes.



Très souvent au stand de la Corse à la Fête de l’Huma celles et ceux qui ont eu, comme nous la chance de le côtoyer, venaient le saluer et exprimer leur plaisir d’avoir eu ces beaux moments avec Dominique.



Homme de culture, il se tournait, dans les moments difficiles vers les grands poètes Aragon, Eluard ou Prévert. Il n’était pas rare qu’il récite ou chante quelques strophes avec un réel bonheur de nous les faire entendre.



En ce moment nos pensées émues vont à sa famille à sa femme, ses enfants et petits-enfants qu’il chérissait.

