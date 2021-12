Les hautes pressions responsables du brouillard en Corse

La température de l’air au sol se trouve être actuellement plus froide que la température en altitude (air venant d’Afrique) alors que normalement la température est censée décroitre avec celle-ci. L’humidité, due à la mer, se retrouve ainsi emprisonnée entre ces deux couches aux températures opposées, engendrant stratus, brumes et brouillards. Si ce phénomène de brouillard dit d’inversion bien connu des météorologistes n’est pas courant en Corse, il n’est pas non plus exceptionnel. A Bastia au petit matin, une mer de nuages s’est formée au large de la ville puis a enveloppé ensuite tout le littoral. Ces conditions anticycloniques devraient durer au moins encore 24 heures. Le trafic aérien à Bastia-Poretta a été affecté par ce brouillard entrainant retards ou déroutements.