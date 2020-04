Les gendarmes de la compagnie d'Ajaccio membres actifs de l’association "les P'tites Mains Solidaires Corse"

Depuis plus d'une semaine les gendarmes de la compagnie d'Ajaccio sont des membres actifs de l’association "les P'tites Mains Solidaires Corse" pour qui les bénévoles œuvrent sans relâche dans la confection de masques alternatifs en tissus et de blouses pour les hôpitaux.



"Une infirmière libérale très investie dans cet élan d'humanité, a sollicité nos services pour acheminer de Bastia à Ajaccio des blouses en tissus stockées dans de bonnes conditions depuis la dotation dans les structures hospitalières de blouses à usage unique. La Gendarmerie de Haute-Corse a pu récupérer le don et le faire acheminer sur Ajaccio" explique Sabrina Perrault.



Mardi, des militaires de la compagnie de gendarmerie d'Ajaccio ont déposé le don d'environ 200 kilos de blouses à la blanchisserie "Corse Blanc" site de stockage et de contrôle qualité de l'association. Ces blouses seront ensuite reversées aux structures médicales du pays ajaccien afin de doter les établissements ayant signalé le manque de ce matériel.



"La Gendarmerie de Corse, rappelle le commandant Perrault, soutient pleinement les initiatives menées localement avec le milieu associatif avec l'objectif de servir au mieux la population et l’intérêt commun durant la crise sanitaire."