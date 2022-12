Covid-19 en Corse : 3 nouveaux décès à l'hôpital

Voici ce qu'il faut retenir de la situation du moment.



1 745 nouveaux cas ont été confirmés sur la semaine du 12 au 18 décembre 2022 soit en moyenne 249 cas quotidiens.

Le taux d'incidence est en baisse de 23%, le taux de positivité baisse aussi (-2.9 points de pourcentage) tout comme le taux de dépistage (- 13%)



Situation hospitalière

Le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles augmente légèrement et celui en réanimation

diminue : 49 nouvelles admissions au cours de la semaine dont 3 en réanimation.

37 nouvelles admissions avaient été enregistrées au cours de la semaine précédente dont 4 admissions en réanimation.

3 décès enregistrés à l’hôpital en semaine 50.





Situation au 22 décembre

Hospitalisations conventionnelles : 69 patients hospitalisés avec une moyenne d’âge de 77,6 ans

Hospitalisations en réanimation/SI/SC : 2 patients hospitalisés avec une moyenne d’âge de 77,5 ans





Vaccination

Au 19 décembre 2022, en Corse, 68 % de la population a reçu un schéma initial complet et 51 % a reçu une dose de rappel. 19,4% des 60-79 ans sont à jour de leur vaccination et seulement 12,2 % des plus de 80 ans